Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Jasne wnętrza i kuchnia ze złotem

Aranżacja wnętrz u Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego opiera się głównie na bieli oraz beżach. Daleko tu jednak do surowego minimalizmu, ponieważ wystrój obfituje w klasyczne akcenty i nie sprawia przy tym wrażenia przeładowanego. Podłogi pokryto jasnym drewnem ułożonym we francuską jodełkę, natomiast na ścianach zamontowano sztukaterie. Całość dopełniają pokaźne drzwi oraz ozdobne detale wykończeniowe.

Spojrzenia w przestrzeni kuchennej przyciągają przede wszystkim kamienne blaty o strukturze marmuru, które zestawiono z białą zabudową szafek wyposażoną w złote uchwyty. Oryginalnym rozwiązaniem jest również okap, swoim kształtem nawiązujący do obudowy kominka. Wspomniane złote detale konsekwentnie powtarzają się także w pozostałych częściach posiadłości.

31

Salon i jadalnia u Katarzyny Cichopek. Przestronne wnętrza pełne światła

Willa należąca do Katarzyny Cichopek mieści w sobie rozległy salon, strefę jadalnianą, domową biblioteczkę oraz wydzielone kąciki do pracy. Fotografie dowodzą, że w tych częściach budynku również postawiono na jasną paletę barw, uzupełnioną o drewniane akcenty, miękkie tkaniny oraz ozdobne detale. Ogromny efekt dają ponadto wielkoformatowe przeszklenia, gwarantujące stały dopływ dużej ilości światła dziennego.

Sonda Czy gwiazdy powinny podawać lokalizację przy zdjęciach z podróży? Tak, to ciekawe dla obserwatorów Nie, mają prawo zachować miejsce dla siebie Tylko jeśli same chcą polecać dane miejsce Nie mam zdania

Klasyczna łazienka Cichopek i Kurzajewskiego. Wolnostojąca wanna i złota armatura

Nieco bardziej tradycyjny styl dominuje w łazience. Głównym punktem tego wnętrza jest okazała biała wanna wolnostojąca połączona ze ścienną złotą armaturą. Na posadzce ułożono jasne kafelki urozmaicone mniejszymi, ciemnymi kwadratami. Klimat pokoju kąpielowego podbija dodatkowo umieszczone tuż nad wanną spore okno zwieńczone łukiem.

Sypialnia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z widokiem na ogród

Główna sypialnia gospodarzy zapewnia bezpośredni widok na przydomowy ogród, a we wnętrzu zaplanowano praktyczne szafy wnękowe oraz komfortowy fotel. Choć poszczególne pokoje pełnią odmienne funkcje, łączy je spójna koncepcja architektoniczna oparta na jasnych posadzkach, sztukateriach i złotych wykończeniach.

W galerii zdjęć dokładnie widać, jak na co dzień mieszkają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.