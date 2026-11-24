Fałszywe recepty na opioidy realizowano w Poznaniu i innych miastach

W początkowej fazie śledztwa funkcjonariusze CBZC ustalili, że w aptekach na terenie Poznania wielokrotnie podejmowano próby realizacji recept na te same produkty lecznicze. Recepty miały być wystawiane przez konkretnych lekarzy, lecz realizowały je różne osoby. Jak podano, jeden ze sprawców nierzadko realizował kilkanaście recept z danymi różnych pacjentów na ten sam lek opioidowy. Analiza zgromadzonego materiału i współpraca farmaceutów oraz lekarzy z policją wykazały, że większość zidentyfikowanych recept zrealizowano w tych samych aptekach, między innymi w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Trójmieście.

Pięć osób zatrzymanych w sprawie fałszywych recept na opioidy

Czynności śledcze pozwoliły ustalić powiązania między osobami związanymi ze sprawą i zebrać istotne informacje. Według ustaleń sprawcy byli zainteresowani tymi lekami ze względu na zawartą w nich substancję czynną o działaniu narkotycznym. W wyniku działań zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w procederze, w tym osobę koordynującą działania. Śledczy ustalili, że podejrzani, działając w różnym składzie i w różnych okresach, zrealizowali co najmniej kilkadziesiąt fałszywych recept, aby pozyskać prawie 10 tys. tabletek do dalszej sprzedaży.

Zabezpieczono blisko 2 tys. tabletek. Dwóch podejrzanych aresztowano

W toku czynności zabezpieczono prawie 2000 tabletek, gotówkę oraz dokumentację dotyczącą wykupu leków. Zabezpieczono również nośniki danych, które przeanalizują informatycy śledczy CBZC. Dwóch podejrzanych tymczasowo aresztowano na trzy miesiące. Pozostałe osoby objęto dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Za udział w procederze grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. CBZC nie wyklucza przedstawienia dalszych zarzutów podejrzanym oraz osobom współuczestniczącym w procederze.

Źródło: Policja.pl