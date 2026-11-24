Donald Tusk i liderzy siedmiu państw piszą do szefów instytucji UE

Na forum Unii Europejskiej pojawiła się bezprecedensowa inicjatywa, pod którą oprócz premiera Donalda Tuska podpisali się prezydent Litwy oraz szefowie rządów Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy i Szwecji. Wspólny dokument trafił już do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy.

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Autorzy apelu zapowiedzieli, że poruszą ten temat podczas zbliżającego się szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. W swoim piśmie przypomnieli również o czerwcowych ustaleniach państw członkowskich, zgodnie z którymi powrót Rosji i Białorusi do międzynarodowych wydarzeń jest wykluczony do momentu nastania pokoju w Ukrainie. „Nadszedł czas, by to podejście wdrożyć w życie” – napisali przywódcy w liście.

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Zakaz wiz Schengen dla sportowców z Rosji i Białorusi. Czego domaga się Polska?

Postulaty przedstawione przez grupę siedmiu państw wykraczają daleko poza dotychczasowe plany unijnych urzędników. Omawiany właśnie 22. pakiet sankcji przewiduje bowiem jedynie zablokowanie startów rosyjskim zawodnikom i drużynom, które występują pod narodową flagą. Tymczasem koalicja pod przewodnictwem Polski domaga się całkowitego wykluczenia ich z europejskich rozgrywek sportowych.

Głównym narzędziem ma być zastopowanie „podróży innych niż niezbędne”, co w praktyce obejmuje między innymi przyjazdy na zawody sportowe. Sygnatariusze pisma dążą do tego, aby reprezentanci Rosji oraz Białorusi całkowicie stracili możliwość uzyskania wiz Schengen. „Wytyczne te muszą jasno wskazywać kierunek działań mających na celu zapobieganie podróżom innym niż niezbędne (podejmowanym przez) obywateli Rosji na terytorium państw członkowskich, w tym ich udziałowi w europejskich wydarzeniach sportowych” – podkreślili politycy.

Rosyjscy sportowcy dostają coraz więcej wiz. Francja na czele statystyk

Autorzy wystąpienia ostrzegają, że stosowane dotychczas rozwiązania nie przynoszą zamierzonych efektów. Z najnowszych statystyk za 2025 rok wynika, że liczba wiz przyznanych sportowcom z Rosji urosła aż o 42 proc. w zestawieniu z wcześniejszym rokiem, a najwięcej takich dokumentów wystawiła Francja.

Szefowie państw i rządów zaznaczają, że wspólnota nie może zwlekać z reakcją aż do planowanej najwcześniej na 2027 rok nowelizacji Kodeksu wizowego. W ich ocenie konieczne jest błyskawiczne wprowadzenie wiążących wytycznych dla krajów członkowskich, co skutecznie zatrzyma napływ zawodników z państw odpowiadających za agresję na Ukrainę.