Atak na kobietę przy ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim

Wieczorem 9 stycznia 2012 roku młoda kobieta została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę przy ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim. Napastnik dopuścił się wobec niej przestępstwa seksualnego i próbował uszkodzić jej oczy, aby nie mogła go rozpoznać. Następnie pozostawił ranną kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo szeroko zakrojonych czynności prowadzonych w tamtym czasie nie udało się potwierdzić tożsamości sprawcy.

Policjanci z Archiwum X badali sprawę sprzed lat

Przez kolejne lata sprawą zajmowali się funkcjonariusze Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Czynności prowadzono pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci ponownie analizowali zgromadzony materiał dowodowy, korzystając ze współczesnych metod, technologii i narzędzi. W marcu 2026 roku opublikowali w mediach zrekonstruowany wizerunek mężczyzny, który mógł mieć związek ze zdarzeniem. Po publikacji policjanci otrzymali wiele wiadomości, dotarli do kolejnych świadków i zdobyli istotne informacje.

Zatrzymanie 36-latka i tymczasowy areszt

Policjanci powołali również biegłego z zakresu antropologii, który zbadał zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu. Opinia biegłego potwierdziła, że na każdym z nagrań widać tego samego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił wskazać 36-letniego mężczyznę jako podejrzanego. Został on zatrzymany 2 listopada na terenie województwa dolnośląskiego. Usłyszał zarzuty zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, prawomocne od 23 listopada 2026 roku.

Źródło: Policja.pl