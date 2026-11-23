Marlon Jackson ujawnił, że z rakiem prostaty mierzy się od czterech lat. W podcaście Farah Shammas 69-latek opowiedział o przebytym leczeniu i swoim aktualnym samopoczuciu. Artysta nie traci pogody ducha, mimo że choroba rozwinęła się aż do IV stadium.

Brat Michaela Jacksona przeszedł operację i radioterapię

Jak opowiedział 17 listopada starszy o rok brat Michaela Jacksona, w związku z diagnozą usunięto mu gruczoł krokowy; przeszedł również radioterapię. Marlon Jackson zapewnia jednak, że mimo kilkuletniej walki z chorobą czuje się świetnie, ma dużo planów na przyszłość, a powagę rozmowy rozładował żartem o własnej wytrzymałości. Wokalista podkreślił też znaczenie wiary w Boga i podziękował osobom, które się za niego modliły. Przytoczył też słowa lekarza, który miał ocenić jego stan: "lepszy, niż się spodziewałem".

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Marlon Jackson z The Jackson 5 dba o zdrowie po diagnozie. Z muzyki zrezygnował już dawno

Zmagający się z rakiem prostaty artysta stara się spacerować kilka kilometrów dziennie, co najmniej cztery razy w tygodniu. Jak zdradził, wołowiny i wieprzowiny nie je od 1977 roku, a później zrezygnował również z cukru.

Zwracam uwagę na to, co daję swojemu ciału. Staram się dbać o siebie - powiedział wprost Marlon Jackson.

Na koniec rozmowy 69-latek zachęcał słuchaczy przechodzących trudny czas, by cieszyli się życiem i nie poddawali się stresowi. Sławę zdobył jako członek pierwotnego składu The Jackson 5, w którym śpiewał z braćmi Michaelem, Jackiem, Titem i Jermainem. W 1984 roku ponownie występował z nimi podczas Victory Tour, obejmującej koncerty na dużych stadionach Ameryki Północnej. Trzy lata później wydał swój jedyny album solowy, a z czasem zrezygnował z regularnej kariery muzycznej i został biznesmenem.

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