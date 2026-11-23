Intymna ceremonia w Kalifornii

Po 6 latach związku Miley Cyrus i Maxx Morando zostali małżeństwem. Ślub odbył się w sobotę, 21 listopada w Palm Springs w Kalifornii. Para zdecydowała się na bardzo prywatną uroczystość i chciała świętować po swojemu, bez pośpiechu. Warto pamiętać, że dla Miley to drugi ślub. Wcześniej była żoną Liama Hemswortha. To małżeństwo było głośne i bardzo nieudane, dlatego też tym razem piosenkarka stara się dbać o intymność. Na jej drugim ślubie pojawiła się tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Pierwsze zdjęcia wyciekły już kilka godzin po uroczystości. Teraz Miley Cyrus opublikowała profesjonalną sesję.

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Miley Cyrus pokazała zdjęcia ze ślubu

Na ceremonii obecny był znany fotograf Jose Villa, który wcześniej uwieczniał już ślubu innych gwiazd, m.in. Justina Biebera i Hailey Bieber czy Priyanki Chopry i Nicka Jonasa. Efekt jego pracy na ślubie Miley Cyrus pokazała sama piosenkarka. Na oficjalnych zdjęciach pozuje razem z Maxxem na specjalnej płachcie wywieszonej w ogrodzie. Na fotografiach towarzyszy im ukochany pies. Cyrus zdecydowała się na bardzo klasyczny fason sukni ślubnej z trenem, długimi rękawami i odsłoniętymi plecami. Obiektyw aparatu uchwycił też Tish Cyrus, matkę panny młodej, która z uśmiechem stała przy ołtarzu. Opublikowane zdjęcia można zobaczyć niżej.

Kim jest Maxx Morando?

Maxx Morando to muzyk, producent i projektant mody, znany jako perkusista alternatywnego zespołu rockowego Liily. Wcześniej grał w punk-rockowej grupie The Regrettes. Współtworzył i współprodukował utwory na albumy Miley Cyrus, w tym "Endless Summer Vacation" (z kultowym hitem "Flowers"), a także projektował jej stroje sceniczne w duchu zrównoważonej mody.

Miley Cyrus i Maxx Morando już po ślubie