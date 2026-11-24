Piotr Gumulec pożegnał się z „Tańcem z Gwiazdami”. Tak spędzi pierwsze dni po półfinale

Występy w programie „Taniec z Gwiazdami” to niezwykle wymagające zadanie, w którym oprócz predyspozycji liczą się żelazna dyscyplina, poświęcony czas i wielogodzinny wysiłek. Przez wiele tygodni życie uczestników kręci się wyłącznie wokół prób, przygotowań i ogromnych emocji towarzyszących niedzielnym transmisjom. Piotr Gumulec odczuł ten wyczerpujący rytm na własnej skórze, jednak jego udział w show zakończył się na etapie półfinału. Głosy jurorów oraz telewidzów przesądziły o tym, że artysta nie powalczy w finale o Kryształową Kulę, dlatego po tak wymagającym okresie nadszedł czas na nowe plany.

Dziennikarze „Super Expressu” zapytali Piotra Gumulca o to, jak zamierza zagospodarować czas bezpośrednio po pożegnaniu z tanecznym formatem. Zastanawiano się, czy od razu wróci do intensywnej pracy zawodowej, czy raczej postawi na zasłużone lenistwo. Deklaracja uczestnika jest w tej kwestii całkowicie jednoznaczna, ponieważ artysta w pierwszej kolejności stawia na pełny odpoczynek. Taki krótki reset jest mu niezbędny po wielu tygodniach wylewania potu na sali treningowej i ciągłym stresie związanym z występami przed kamerami.

Artysta zdaje sobie jednak sprawę, że jego zamiary mogą zostać błyskawicznie zweryfikowane przez prozę życia. W domu czekają bowiem na niego żona oraz dzieci, których obecność wiąże się z konkretnymi wyzwaniami. Sam zainteresowany doskonale wie, że codzienne obowiązki męża i ojca nie znikną z powodu zakończenia udziału w telewizyjnym show.

„No odpoczynek, chociaż znając życie i moją żonę, to w środę ten odpoczynek już chyba się skończy i trzeba będzie wrócić do obowiązków. Mam dzieci, mam żonę, muszę się z nimi zaopiekować, zająć, zatroszczyć” - powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Piotr Gumulec.

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Plany Piotra Gumulca po „Tańcu z Gwiazdami”. Żona szybko przypomni mu o domowych obowiązkach

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu wymagającego tanecznego maratonu uczestnik będzie musiał błyskawicznie odnaleźć się w domowych realiach. Zanim to jednak nastąpi, zamierza wygospodarować dla siebie chociaż jeden dzień całkowitego spokoju. Artysta ma już sprecyzowany plan na wtorek, podczas którego Piotr Gumulec zamierza po prostu poleżeć i odciąć się od wszelkich zadań.

„Chyba sobie po prostu we wtorek poleżę” - dodał z uśmiechem w rozmowie z „Super Expressem” Piotr Gumulec.