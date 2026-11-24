Oszustwa na policjanta w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju

Według ustaleń wałbrzyskich kryminalnych mieszkańcy Świebodzic działali wspólnie i mogli mieć związek z kilkoma oszustwami. Sprawcy podawali się między innymi za lekarzy lub członków rodziny i informowali o rzekomym pobycie bliskich w szpitalu, konieczności pilnego leczenia albo potrzebie pieniędzy na pomoc prawną po wypadku drogowym. Następnie nakłaniali pokrzywdzonych do przekazania gotówki i kosztowności. W jednym z przypadków pokrzywdzona straciła ponad 30 tys. zł oraz 700 euro, a w kolejnym ponad 24 tys. zł i biżuterię wartą 4 tys. zł.

Straty i próba wyłudzenia 50 tys. zł

Inne pokrzywdzone osoby straciły gotówkę w kwotach sięgających 15 tys. zł. Policjanci ustalili także przypadek usiłowania wyłudzenia 50 tys. zł, do którego ostatecznie nie doszło. Zdarzenia odnotowano nie tylko w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju, ale również w innych miejscowościach w kraju. Zatrzymania były efektem czynności operacyjnych i procesowych. Funkcjonariusze analizowali materiał dowodowy oraz sprawdzali kolejne wątki prowadzonych postępowań.

Dwaj mieszkańcy Świebodzic objęci policyjnym dozorem

Podczas zatrzymań funkcjonariusze ustalili, że 35-latek i 47-latek, którzy przyjeżdżali odebrać gotówkę, prowadzili samochody mimo sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjanci ujawnili przy nich środki odurzające i substancje psychotropowe. Zabezpieczono między innymi osiem telefonów komórkowych oraz ramki z numerami telefonów przypisanymi do kart SIM wykorzystywanych przez podejrzanych. Decyzją prokuratora obu mężczyzn objęto policyjnym dozorem i zakazem wyjazdu z kraju. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Trzecia osoba została przesłuchana jako świadek

Trzecia zatrzymana osoba została na tym etapie czynności przesłuchana w charakterze świadka. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych opuściła wałbrzyską komendę. Policjanci nadal analizują zgromadzony materiał dowodowy i sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z kolejnymi przestępstwami. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań i apeluje o ostrożność podczas rozmów telefonicznych o rzekomych wypadkach, pobycie bliskich w szpitalu lub konieczności pilnego przekazania pieniędzy.

Źródło: Policja.pl