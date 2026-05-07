Co słychać w uniwersum Katy Perry? Gwiazda nie przestaje zaskakiwać

Katy Perry, globalna ikona popu, niezmiennie przyciąga uwagę nie tylko swoimi muzycznymi hitami, ale także odważnym stylem życia. Od festiwalowych szaleństw na Coachelli, przez zaskakujące relacje z Rzymu, po najnowsze zapowiedzi muzyczne – jej obecność w mediach jest zawsze elektryzująca. Jakie są najnowsze wieści z życia artystki, która z powodzeniem łączy role artystki, celebrytki, partnerki i matki?

Lot w kosmos i związek z Justinem Trudeau. Katy Perry zaskoczyła wieloma sprawami

Rok temu Katy Perry zasiadła na pokładzie rakiety New Shepard i odbyła 11-minutowy lot w przestrzeń kosmiczną. Zdjęcia całującej ziemię piosenkarki obiegły cały świat, stając się memami. Fanów obiegła też informacja o wielu zmianach w jej życiu osobistym. Choć Perry cały czas koncertowała w ramach międzynarodowej trasy, to jednak sporo działo się też za zamkniętymi drzwiami. Po rozstaniu z Orlando Bloomem mama kilkuletniej Daisy związała się z... Justinem Trudeau, rozwiedzionym byłym premierem Kanady. Niedawno pierworodny syn polityka, początkujący muzyk, zachwalał relację ze swoją nową macochą. Zakochana para pojawiła się na kilku publicznych wydarzeniach, w tym na festiwalu Coachella 2026. Katy Perry i Justin Trudeau paradowali tam w młodzieżowych strojach, bawiąc się chociażby na koncercie Justina Biebera. W tym samym czasie aktorka Ruby Rose oskarżyła Perry o molestowanie.

Kulinarna gala, moczenie karty w fontannie i koncert w Azerbejdżanie

Ostatnio spore zainteresowanie wzbudziła wyprawa Katy Perry do Rzymu. Zaśpiewała tam na gali marki pewnego popularnego robota kuchennego, ale viralem stało się nagranie ze znanej atrakcji turystycznej. Zamiast monety... Katy Perry wrzuciła do słynnej fontanny Trevi kartę kredytową. Nie wiemy, czy przyniosło to jej szczęście, ale za to wiemy, że we wrześniu Amerykanka będzie gwiazdą Grand Prix Formuły 1 w stolicy Azerbejdżanu, Baku. W zasłaniającej twarz kreacji nawiedziła też tegoroczną MET Galę.

