Coachella pełna gorących par. Elordi z nową ukochaną, Kardashian z Hamiltonem i młodzieńczy Trudeau z Katy Perry

Festiwal Coachella kojarzy się z amerykańskim przepychem i światowymi sławami, które lubią pokazać się na tak ważnym, popularnym wydarzeniu. Wśród fanów muzycznych gwiazd imprezy nie zabrakło i celebrytów, w tym par śledzonych uważnie przez cały świat. Na jaw wyszedł nawet nowy romans.

Zobacz zdjęcia poniżej: Angelika Mucha w histerii obok Kylie Jenner, Heidi Klum w perukach, naturalna Szroeder...

98

Jacob Elordi i Kendall Jenner są razem? Para przyłapana na czułościach

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się przede wszystkim koncert Justina Biebera, który tym samym wrócił na scenę po kilkuletniej przerwie od występów na żywo. Oprócz zwykłych fanów show Biebera przyciągnęło też multum znanych osobistości, relacjonujących swoją obecność w mediach społecznościowych. Nie każdy jednak tak chętnie się chwalił, mając ku temu ważne powody. Serwis "Deuxmoi" ujawnił, że na after party po koncercie muzyka doskonale bawili się Jacob Elordi i starsza od niego o dwa lata Kendall Jenner. Miało nawet dojść do gorących pocałunków, co potwierdza wcześniejsze spekulacje o romansie znanego z "The Kissing Booth" czy "Wichrowych Wzgórz" aktora ze znaną influencerką. Co więcej, kilka dni wcześniej fotoreporterzy przyłapali Kendall na wypadzie do luksusowej restauracji z sushi, gdzie wybrała się z siostrą Kylie Jenner i jej chłopakiem, Timothée Chalametem, którzy również nawiedzili Coachellę 2026.

9

Coachella 2026 wypełniona znanymi parami. Kardashian przyszła z Hamiltonem, Katy Perry bawiła się z Justinem Trudeau

Obecni na koncercie Biebera fani przyłapali też inną parę, o której w kuluarach jest bardzo głośno. Kim Kardashian była już w wielu burzliwych związkach, a aktualnie jest związana z brytyjskim kierowcą rajdowym Lewisem Hamiltonem. Mimo że ta relacja owiana jest dozą tajemnicy, to kilka tygodni temu mężczyzna miał już poznać dzieci swojej ukochanej. Fotki zamaskowanej Kardashian z partnerem opubikował portal "Page Six".

Swojej miłości absolutnie nie kryją za to Katy Perry i były premier Kanady, Justin Trudeau. Para brylowała na Coachelli w młodzieńczych stylizacjach, a niedawno swoją nową macochę otwarcie pochwalił pierworodny syn polityka, Xavier Trudeau. Festiwalowe kadry tej sensacyjnej pary przyćmiła jednak Ruby Rose, aktorka znana z "Orange is the new black", oskarżając ostatnio Perry o molestowanie seksualne z przeszłości.