Katy Perry oskarżona o molestowanie seksualne! "Potarła swoją obrzydliwą c*pę o moją twarz"

Aktorka oskarża Katy Perry o molestowanie

Katy Perry została oskarżona o molestowanie seksualne. Znana aktorka Ruby Rose opisała w mediach społecznościowych nieprzyjemną sytuację, do której miała dojść wiele lat temu. Rose odpowiedziała na post na Twitterze, który pokazywał reakcję Katy Perry na występ Justina Biebera na Coachelli 2026.

Katy Perry dopuściła się na mnie napaści seksualnej w klubie nocnym Spice Market w Melbourne. Kogo obchodzi, co ona myśli - napisała aktorka.

W kolejnych komentarzach kontynuowała opowiadanie swoich złych doświadczeń z piosenkarką.

Nie pocałowała mnie. Zobaczyła, jak odpoczywam na kolanach mojej najlepszej przyjaciółki, żeby jej uniknąć, i pochyliła się, ściągnęła jej bieliznę na bok i zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c*pę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią - opisuje Ruby Rose.

Coachella - komentarz

"Zgodziła się pomóc mi w uzyskaniu wizy do USA"

Ruby Rose twierdzi, że Katy Perry starała się uciszyć sprawę, pomagając jej zdobyć wizę do Stanów Zjednoczonych. Aktorka pochodzi bowiem z Australii.

Opowiedziałam tę historię publicznie, ale zmieniłam ją na zabawną, pijacką historyjkę, bo nie wiedziałam, jak inaczej sobie z nią poradzić. Później zgodziła się pomóc mi w uzyskaniu wizy do USA. Więc zachowałam to w tajemnicy, ale naprawdę nie jest dobrą osobą. Miałam dopiero nieco ponad 20 lat - opisuje swoje doświadczenia Ruby Rose.

Katy Perry odrzuca oskarżenia

Przedstawiciel Perry zareagował na te oskarżenia w oświadczeniu dla Variety.

Oskarżenia rozpowszechniane w mediach społecznościowych przez Ruby Rose na temat Katy Perry są nie tylko kategorycznie fałszywe. To niebezpieczne, bezczelne kłamstwa. Pani Rose ma udokumentowaną historię wysuwania poważnych publicznych oskarżeń w mediach społecznościowych przeciwko różnym osobom, którym te osoby wielokrotnie zaprzeczały.