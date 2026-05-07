Trener Igi Świątek z nogą w gipsie przed startem w Rzymie! Wiemy, co się stało

Iga Świątek gotowa do gry. Francisco Roig w gipsie

Już w najbliższy piątek Iga Świątek rozpocznie zmagania w turnieju WTA w Rzymie. Na otwarcie zagra z Amerykanką Caty McNally, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Przed wejściem na korty Foro Italico trzykrotna triumfatorka tej imprezy była pełna optymizmu. Tenisistka bardzo chwaliła dotychczasową współpracę ze swoim trenerem, Francisco Roigiem. Podkreślała, że podczas zajęć zdobywa nowe umiejętności i widzi wyraźną poprawę w swojej dyspozycji.

Francisco Roig z nogą w gipsie. Dużo zdrowia dla trenera Igi Świątek. #IBI26 | #zkortu — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 7, 2026

Trener Francisco Roig zerwał ścięgno Achillesa

Tymczasem w czwartek do sieci trafiło niepokojące nagranie. Widać na nim Francisco Roiga, który w drodze na trening ma nogę w gipsie i wspiera się na kulach. Film opublikowany przez profil "Z kortu" wywołał spory niepokój wśród sympatyków polskiej gwiazdy. Postanowiliśmy dowiedzieć się, co dokładnie spotkało hiszpańskiego trenera, dlatego skontaktowaliśmy się z Darią Sulgostowską, odpowiedzialną za PR Igi Świątek.

„Francisco Roig doznał zerwania ścięgna Achillesa podczas jednego z treningów w Rzymie - przekazała nam przykrą wiadomość Daria Sulgostowska.”

Francisco Roig dołączył do sztabu szkoleniowego polskiej tenisistki na początku kwietnia, zajmując miejsce zwolnionego po zawodach w Miami Wima Fissette'a. Wcześniej hiszpański trener zyskał rozgłos głównie dzięki wieloletniej i owocnej współpracy z legendarnym Rafaelem Nadalem.