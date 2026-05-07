Marcin Najman zaskoczył Michała Probierza pytaniem o Lewandowskiego. Szybka riposta trenera

Gwiazdy światowego futbolu we Wrocławiu. Michał Probierz i Adam Nawałka na ławkach trenerskich

Nadchodzące starcie pod szyldem „Polska – Reszta Świata”, które zostanie rozegrane na wrocławskim obiekcie, będzie wyjątkową okazją dla fanów do zobaczenia w akcji dawnych idoli ze światowych boisk. Drużynę zagranicznych gwiazd poprowadzi były selekcjoner reprezentacji narodowej Michał Probierz, a wśród jego podopiecznych wystąpią takie sławy jak Rivaldo, Alessandro Del Piero, Andrij Szewczenko oraz Ivan Rakitić. Polskim zespołem będzie natomiast dyrygował Adam Nawałka, który pośle na murawę między innymi Artura Boruca, Łukasza Piszczka oraz Michała Pazdana.

Pytanie od @MarcinNajman o Roberta Lewandowskiego!„Ciągle czytałem, że wyrzuciłem Lewandowskiego z kadry” pic.twitter.com/AFVByq6fXW— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) May 7, 2026

Marcin Najman przepytuje Michała Probierza o kontakt z kapitanem kadry. Jest nawiązanie do Bońka

W trakcie oficjalnego spotkania z mediami miała miejsce zaskakująca scenka, gdy Marcin Najman postanowił dopytać Michała Probierza o jego osobiste stosunki z Robertem Lewandowskim. Były szkoleniowiec drużyny narodowej zwięźle oznajmił, że ich kontakty nie uległy żadnej zmianie, a na koniec przekazał najlepsze życzenia dla napastnika i wszystkich innych członków reprezentacji kraju.

– Relacje wyglądają tak, jak wyglądały. Nie ma innej możliwości. Życzę mu powodzenia, tak jak każdemu innemu piłkarzowi reprezentacji Polski – odpowiedział "Cesarzowi" Michał Probierz.