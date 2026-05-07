Anastazja Kuś na egzaminach maturalnych. Polska lekkoatletka dzieli czas między bieżnię a naukę

Michał Skiba
2026-05-07 17:03

Anastazja Kuś, utalentowana polska lekkoatletka, dołączyła do grona tegorocznych maturzystów. W przerwach między lekkoatletycznymi mityngami przystąpiła do egzaminów dojrzałości organizowanych w miasteczku maturalnym Szkoły w Chmurze. Biegaczka napisała już arkusze z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, ale przed nią kolejne wyzwania edukacyjne.

Miasteczko maturalne przyjazne dla Anastazji Kuś

Anastazja Kuś dołączyła do grupy ponad 8 tysięcy uczniów korzystających z usług Szkoły w Chmurze, którzy podchodzą do egzaminów w specjalnie przygotowanych miasteczkach maturalnych, zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz Poznania, a także w mniejszym ośrodku w Kutnie. Młoda sportsmenka, mająca za sobą udział w igrzyskach olimpijskich, błyskawicznie zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu. Biegaczka przyznała, że stworzona przestrzeń ułatwia koncentrację i jest niezwykle sprzyjająca dla wszystkich zdających.

– Przez atmosferę, myślę też, że dobre zorganizowanie tutaj wszystkiego, to nie odczułam tego tak bardzo i naprawdę przyjemnie się pisało – mówi Anastazja Kuś.

Sukcesy Anastazji Kuś w lekkoatletyce

Tegoroczna maturzystka jest obecnie postrzegana jako jeden z największych talentów polskiej lekkoatletyki. Jej koronną konkurencją jest bieg na 400 metrów. W dotychczasowej karierze wywalczyła już złoty medal mistrzostw Europy do lat 18 oraz zdobyła srebro podczas halowych mistrzostw świata w sztafecie 4x400 metrów. Reprezentowała również nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, będąc najmłodszą członkinią polskiej kadry narodowej. Osiągnięcia zawodniczki AZS UWM Olsztyn uzupełniają medale mistrzostw Europy do lat 20 oraz krajowy rekord w kategorii U18 na jej ulubionym dystansie.

Swoje maturalne arkusze młoda zawodniczka wypełniała w Warszawie. Biegaczka wyraźnie zaznacza, że obok ciągłej rywalizacji na stadionie trzeba też dbać o wykształcenie, budując w ten sposób alternatywne zabezpieczenie na przyszłość.

– Edukacja jest bardzo ważna, istotna – mówi i podkreśla, że obok sportu warto mieć alternatywną ścieżkę kariery. – Uważam, że (Szkoła w Chmurze) to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą się rozwijać i robić coś więcej.

Anastazja Kuś łączy naukę z intensywnymi treningami

Model oferowany przez Szkołę w Chmurze opiera się na edukacji domowej, zapewniającej olbrzymią elastyczność i mocno zindywidualizowane podejście do ucznia. Brak sztywnego planu lekcji pozwala podopiecznym na samodzielne planowanie nauki, realizowanie zadań przez platformę cyfrową oraz swobodne rozwijanie własnych pasji. W całym procesie nauczania dorośli i młodzież mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych psychologów, trenerów oraz nauczycieli. Aktualnie z tej innowacyjnej formy zdobywania wiedzy przez doświadczenie korzysta w Polsce ponad 30 tysięcy osób.

W przypadku młodej lekkoatletki żmudny proces przygotowań do matury zbiegł się z niezwykle wymagającym sezonem sportowym, obfitym w zgrupowania i wyjazdy. Zawodniczka wprost przyznaje, że dysponowała bardzo ograniczonym czasem, jednak starała się produktywnie wykorzystywać każdy moment. Do egzaminów podchodzi z pozytywnym nastawieniem.

– Jestem bardzo zadowolona ze wszystkich na razie trzech egzaminów. Myślę, że się dobrze przygotowałam - zaznacza.

