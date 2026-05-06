Sam Smith i Christian Cowan zaręczeni? Tajemnica pierścionka z MET Gali 2026

Sam Smith należy do najbarwniejszych i najbardziej cenionych brytyjskich artystów młodego pokolenia. Po tegorocznej MET Gali znowu pojawiło się zainteresowanie wokół życia osobistego muzyka, który w 2017 roku ujawnił, że jest osobą niebinarną. Wiele wskazuje na to, że wkrótce czeka nas gwiazdorski ślub!

Sam Smith z pierścionkiem na MET Gali. Były zaręczyny?

MET Gala 2026 przyciągnęła tłumy celebrytów, którzy tradycyjnie prześcigali się w modowych pomysłach. Jedni zachwycali, zaś wybory kreacji u innych nie spotkały się z przychylnymi opiniami. Na wyjątkowo barwnym święcie mody uwagę przykuł także kontrowersyjny Brytyjczyk. Czujni eksperci szybko zauważyli, że na palcu Sama Smitha widniał pokaźny pierścień luksusowej marki z Francji. Dziennikarze magazynu "Page Six" szybko dotarli do informacji, że niebinarny piosenkarz i ceniony w Stanach Zjednoczonych projektant Christian Cowan są już zaręczeni. Data oświadczyn nie jest znana, jednak dobór biżuterii na MET Galę miał nie być przypadkowy i parze zależało na dyskretnym pokazaniu światu zaręczynowego pierścionka. Do ślubu ma dojść już wkrótce!

Christian Cowan - kim jest partner gwiazdy?

Sam Smith i Christian Cowan spotykają się ze sobą od 2022 roku. Parę połączono ze sobą wówczas po przyłapaniu ich na zimowym wypadzie. Związek długo pozostawał jednak owiany tajemnicą, aż w końcu zakochani potwierdzili swoją relację w maju 2024 roku. Niespełna dwa lata później są już zaręczeni. Christian Cowan to młodszy o dwa lata od wykonawcy hitu "Stay with me" projektant mody. Podczas studiów na London College of Fashion zaprojektował suknię, którą po zobaczeniu w Internecie zamówiła dla siebie Lady Gaga. Od tamtej pory Cowan należy do najbardziej cenionych młodych projektantów w Wielkiej Brytanii.

