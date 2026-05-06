Sam Smith i Christian Cowan zaręczeni? Tajemnica pierścionka z MET Gali 2026

Kamil Polewski
2026-05-06 10:45

Szykuje się wielki, gwiazdorski ślub? Za nami MET Gala 2026, która jak zwykle przykuła uwagę całego świata za sprawą wyjątkowych stylizacji celebrytów. Wśród gości nie mogło zabraknąć zakochanych par. Czy Sam Smith i Christian Cowan są zaręczeni? Wiele na to wskazuje po tym, jak pokazali się razem na gali!

Autor: Angela Weiss/ East News

Sam Smith należy do najbarwniejszych i najbardziej cenionych brytyjskich artystów młodego pokolenia. Po tegorocznej MET Gali znowu pojawiło się zainteresowanie wokół życia osobistego muzyka, który w 2017 roku ujawnił, że jest osobą niebinarną. Wiele wskazuje na to, że wkrótce czeka nas gwiazdorski ślub!

Sam Smith z pierścionkiem na MET Gali. Były zaręczyny?

MET Gala 2026 przyciągnęła tłumy celebrytów, którzy tradycyjnie prześcigali się w modowych pomysłach. Jedni zachwycali, zaś wybory kreacji u innych nie spotkały się z przychylnymi opiniami. Na wyjątkowo barwnym święcie mody uwagę przykuł także kontrowersyjny Brytyjczyk. Czujni eksperci szybko zauważyli, że na palcu Sama Smitha widniał pokaźny pierścień luksusowej marki z Francji. Dziennikarze magazynu "Page Six" szybko dotarli do informacji, że niebinarny piosenkarz i ceniony w Stanach Zjednoczonych projektant Christian Cowan są już zaręczeni. Data oświadczyn nie jest znana, jednak dobór biżuterii na MET Galę miał nie być przypadkowy i parze zależało na dyskretnym pokazaniu światu zaręczynowego pierścionka. Do ślubu ma dojść już wkrótce!

Christian Cowan - kim jest partner gwiazdy?

Sam Smith i Christian Cowan spotykają się ze sobą od 2022 roku. Parę połączono ze sobą wówczas po przyłapaniu ich na zimowym wypadzie. Związek długo pozostawał jednak owiany tajemnicą, aż w końcu zakochani potwierdzili swoją relację w maju 2024 roku. Niespełna dwa lata później są już zaręczeni. Christian Cowan to młodszy o dwa lata od wykonawcy hitu "Stay with me" projektant mody. Podczas studiów na London College of Fashion zaprojektował suknię, którą po zobaczeniu w Internecie zamówiła dla siebie Lady Gaga. Od tamtej pory Cowan należy do najbardziej cenionych młodych projektantów w Wielkiej Brytanii.

