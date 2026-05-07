Nowy dokument twórców filmów o Lewandowskim i Szczęsnym. Wilfredo Leon z własną serią

Rywalizacja tradycyjnej telewizji z platformami streamingowymi napędza powstawanie hitów sportowych, czego najlepszym przykładem był głośny serial „Last Dance” o Michaelu Jordanie. Na polskim rynku za podobne projekty odpowiada głównie Kacper Sawicki, stojący na czele Papaya Films. To właśnie to studio zrealizowało miniserial o Wojciechu Szczęsnym oraz głośny obraz „Lewandowski – Nieznany”, który odbił się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale również w Monachium czy Barcelonie.

Widzowie na całym świecie chętnie poznają kulisy życia największych gwiazd sportu, co potwierdzają sukcesy produkcji o Davidzie Beckhamie, Rafaelu Nadalu czy Ronaldinho. Rodzima branża filmowa również nie zwalnia tempa i finalizuje prace scenariuszowe dotyczące głośnych projektów o Andrzeju Gołocie. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że słynny polski pięściarz doczeka się aż trzech różnych formatów na ekranie – w planach jest pełnometrażowy film fabularny, obraz dokumentalny oraz dedykowany serial.

Chociaż doniesienia o ekranizacji losów „Andrew” krążyły w mediach od dłuższego czasu, producenci mają w zanadrzu kolejne niespodzianki. Jeszcze w tym roku studio Papaya Films wystartuje z realizacją zdjęć do wieloetapowej serii dokumentalnej, której głównym bohaterem będzie Wilfredo Leon. Kibice siatkówki doskonale znają jego dokonania, a reszta kraju podziwiała go podczas ostatnich letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. To właśnie dzięki jego postawie reprezentacja Polski przełamała wieloletnią klątwę ćwierćfinałów i przywiozła z Francji srebrny medal, a sam przyjmujący zajął piąte miejsce w światowym rankingu najlepszych zawodników globu.

Życiorys wybitnego sportowca stanowi gotowy materiał na pasjonujący i wielowątkowy scenariusz. Siatkarz zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Kuby jako zaledwie czternastolatek, a niedługo później sięgnął z tą kadrą po wicemistrzostwo świata. Dalsza ścieżka jego sportowej kariery doprowadziła go do uzyskania polskiego obywatelstwa, wywalczenia krążka olimpijskiego dla biało-czerwonych oraz występów w barwach klubu Bogdanka LUK Lublin. Zgodnie z naszymi ustaleniami, ekipy filmowe rozpoczną dokumentowanie losów gwiazdora siatkówki jeszcze przed końcem bieżącego roku.