Syn Trudeau chwali Katy Perry jako macochę. Tymczasem ona zabrała ukochanego na Coachellę

W życiu wykonawczyni hitów "I kissed a girl", "Roar" czy "Fireworks" zaszło wiele zmian. Katy Perry przeszła zarówno fizyczną metamorfozę, jak i rozpoczęła życie u boku nowego partnera - Justina Trudeau. Para od czasu do czasu pokazuje wspólnie spędzane chwile, a tuż przed jej ostatnim wypadem na popularny festiwal głos zabrał pierworodny syn polityka.

Syn Trudeau chwali Katy Perry. Macocha pomaga Xavierowi w karierze?

Były premier Kanady, Justin Trudeau, w 2023 roku rozwiódł się ze swoją żoną. Przez blisko dwie dekady małżeństwa para doczekała się trojga pociech. Najstarsza z nich to 18-letni obecnie syn Xavier, który stawia swoje pierwsze kroki na rynku muzycznym, jak i dzieli się w sieci swoim codziennym życiem. Chłopak zagościł ostatnio w podcaście "Can’t Be Censored", a wśród poruszonych wątków, w tym hejtu w związku z poglądami politycznymi ojca, pojawił się temat jego macochy. Nowa partnerka taty zrobiła na Xavierze bardzo dobre wrażenie i chłopak cieszy się z panującego w ich związku szczęścia. Jak też zdradził, Katy Perry chętnie pomaga mu w muzycznych poczynaniach.

"Kiedy jestem naprawdę zadowolony z jakiegoś utworu, wysyłam go do niej. Zawsze chętnie udziela mi rad albo mówi, co powinienem zmienić. Jest bardzo miła! [...] Myślę, że tata jest szczęśliwy, a to jest najważniejsze" - powiedział syn znanego polityka.

Coachella 2026. Katy Perry i Justin Trudeau bawili się na festiwalu

Para, która niedawno pokazywała swoje wyjazdy w góry, tym razem zapragnęła cieplejszej pogody. Katy Perry i starszy o trzynaście lat Justin Trudeau bawili się w tłumie podczas popularnego festiwalu Coachella 2026. Gwiazda pokazała między innymi obecność na głośnym koncercie Justina Biebera, a internauci nie kryją swojego zachwytu. Niektórzy piszą nawet, że luźnie stylówki, złożone z jeansów czy czapki z daszkiem, sprawiły, że piosenkarka i polityk wyglądali jak nastolatkowie! Fotki znajdziecie w naszej galerii.

