53-letnia Cameron Diaz ponownie została matką. O późnym macierzyństwie mówi bardzo szczerze

Wielokrotnie nagradzana aktorka Cameron Diaz i muzyk Benji Madden z zespołu Good Charlotte od lat tworzą zgrane małżeństwo, a ich związek, choć z dala od blasku fleszy, zawsze budził duże zainteresowanie. Teraz para ponownie znalazła się na świeczniku w związku z powitaniem na świecie trzeciego dziecka.

Cameron Diaz i Benji Madden po raz trzeci rodzicami. Syna urodziła surogatka

Świeżo upieczeni rodzice o przyjściu na świat kolejnego członka rodziny poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Diaz i Madden pobrali się na początku 2015 roku na terenie rezydencji aktorki w Beverly Hills. Po raz pierwszy zostali rodzicami w 2019 roku, kiedy to na świat przyszła ich córka. Synek urodził się w marcu 2024 roku, zaś teraz - po ponad dwóch latach - zakochani doczekali się drugiego syna. Za każdym razem skorzystali z pomocy surogatki, co nie jest niczym nowym w świecie celebrytów, ale wciąż budzi pewne kontrowersje i pytania natury etycznej. Decyzja o powiększeniu rodziny po raz kolejny, zwłaszcza w wieku 53 i 47 lat, jest dowodem na ogromną miłość i pragnienie rodzicielstwa, które para odczuwa.

Gwiazda zdradziła imię syna. Tak mówi o późnym macierzyństwie

Jak ujawnili na swoim instagramowym profilu Benji Madden, jego najmłodsza pociecha nazywa się Nautas Madden. Swój wpis wokalista opatrzył wyjątkowym symbolem: kartą przedstawiającą statek i wyjaśnienie znaczenia tak nietypowego imienia. Nautas pochodzi od łacińskiego "nauta", co oznacza "żeglarz", "podróżnik", "nawigator".

53-letnia Cameron Diaz nie ukrywa, że rodzicielstwo w dojrzałym wieku może być wyzwaniem. Choć uwielbia być mamą i czuje się o wiele lat młodsza, niż jest w rzeczywistości, to obawia się, że nie będzie wystarczająco długo dla swoich dzieci.

"Uwielbiam być mamą. To najlepsza, najlepsza, najlepsza część mojego życia. Jedyna presja, jaką teraz czuję, polega na tym, że muszę dożyć, no wiecie, 107 lat. Kobiety, które mają dzieci w moim wieku, są dosłownie o 20 lat młodsze. To ciekawe miejsce, w którym się znalazłam, bo ja nie jestem w tym wieku. I to jest całkowicie w porządku, ale chcę czuć się tak pełna życia dla mojego dziecka. Po prostu staram się przetrwać, jak każda inna matka" - powiedziała magazynowi "OK!".

