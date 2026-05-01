Britney Spears opuściła odwyk i usłyszy zarzuty. Co grozi piosenkarce za jazdę pod wpływem?

Britney Spears szturmem podbiła światową scenę muzyczną u schyłku lat 90. Za sprawą kultowego krążka "...Baby One More Time" stała się piosenkarką, która sprzedała najwięcej płyt w historii jako nastolatka. Z czasem jednak liczne incydenty, burzliwe życie prywatne i wreszcie - trafienie pod kuratelę ojca, wywołały wiele emocji wśród fanów. Dziś niepokoje trwają...

Britney Spears z poważnymi problemami. Synowie namówili ją na odwyk

4 marca 44-letnią piosenkarkę aresztowała policja. "Księżniczka popu" prowadziła auto pod wpływem alkoholu, wyraźnie nie radząc sobie z panowaniem nad pojazdem. Po zatrzymaniu zapadła jednak decyzja, że wykonane fotografie policyjne nie trafią do opinii publicznej. Fani odetchnęli nieco z ulgą, kiedy po opuszczeniu murów aresztu piosenkarka odbyła poważną rozmowę z synami i zdecydowała się na sięgnięcie po fachową pomoc. Za namową 20-letniego Seana i 19-letniego Jaydena, Britney Spears zgłosiła się na odwyk. W ośrodku przebywała od 12 kwietnia.

20

Gwiazda opuściła ośrodek. Ma już zarzuty i wkrótce stanie przed sądem

Jak donosi amerykańska prasa, na kilka dni przed zaplanowanym posiedzeniem sądu Britney Spears opuściła odwyk i wróciła do domu. 44-latka ma już formalnie postawione zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu marki BMW pod wpływem alkoholu. Biuro prokuratora okręgowego dla hrabstwa Ventura, niedaleko Los Angeles, poinformowało, że zgodnie z przepisami - zarzuty nie są na tyle poważne, by musiała osobiście stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Jak na razie, nie wiadomo zatem, czy 5 maja gwiazda uda się przed sąd, czy będzie ją tam reprezentować adwokat.

NIE PRZEGAP: Gwiazda Eurowizji wróży sukces Alicji Szemplińskiej? Sama napisała hit dla Céline Dion

Jaki jest maksymalny wymiar kary za popełniony czyn w Kalifornii? W razie braku obciążających okoliczności - jest to całkowite pozbawienie wolności na okres roku. Częstsze kary to jednak wyrok "w zawieszeniu" na okres 3-5 lat próby, wysokie grzywny lub przymusowa reedukacja trwająca do 9 miesięcy.

Sonda Pamiętasz początki Britney Spears? Tak Nie