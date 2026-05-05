Met Gala 2026: Święto mody czy festiwal absurdów? Gwiazdy przekroczyły kolejne granice

Met Gala 2026. Święto mody zamienione w wyścig próżności

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek maja uwaga całego świata skupia się na najbardziej wyczekiwanym i pompatycznym wieczorze w branży rozrywkowej. Choć w teorii wydarzenie to służy zbiórce funduszy dla nowojorskiego Instytutu Kostiumów, rzeczywistość od dawna brutalnie weryfikuje te szlachetne założenia, zamieniając imprezę w zaciętą rywalizację na najbardziej odrealnione i szokujące stroje. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było traktowanie mody jako pełnoprawnej dziedziny sztuki. Wielu zaproszonych gości potraktowało jednak te wytyczne w bardzo specyficzny sposób, ewidentnie myląc artystyczny wyraz z groteskową przesadą.

Zobacz też: Festiwal próżności na żywo! Met Gala 2026 wymknęła się spod kontroli

Sonda Interesujesz się modą? tak nie

Stylizacje na Met Gala 2026. Nicole Kidman, Hailey Bieber i Heidi Klum zszokowały ubiorem

Słynne schody Metropolitan Museum of Art po raz kolejny ugościły najbardziej wpływowe postacie światowego show-biznesu. Funkcję gospodarzy wieczoru objęły w tym roku między innymi Beyoncé oraz Nicole Kidman, a nad całością tego bezprecedensowego modowego zamieszania jak zawsze czuwała legendarna Anna Wintour.

Narzucony temat dawał projektantom ogromną swobodę interpretacji, co zaowocowało mocno kontrowersyjnymi, a nierzadko wręcz dyskusyjnymi kreacjami. Nicole Kidman zaprezentowała niezwykle błyszczącą i pełną dramatyzmu stylizację, która zdaniem wielu przypominała luksusową, gigantyczną ozdobę bożonarodzeniową. Z kolei Margot Robbie pojawiła się w sukni, której misterne stworzenie pochłonęło setki godzin żmudnej pracy, jednak ostateczny sens artystyczny tego projektu okazał się dla wielu obserwatorów całkowitą zagadką.

Zobacz też: Statek na głowie to dopiero początek. Szok, co wymyśliła Madonna!

Kolejną dawkę kontrowersji dostarczyła Hailey Bieber, wybierając na ten wieczór kreację obficie ociekającą złotymi detalami. Stylizacja ta sprawiała wrażenie bezwstydnej demonstracji ogromnego statusu majątkowego, całkowicie spychając na margines jakąkolwiek modową finezję.

Prawdziwe zdumienie na czerwonym dywanie wywołała jednak Heidi Klum, która swoim ubiorem upodobniła się do potężnej rzeźby. Gwiazda udowodniła tym samym, że dystans między modą wysoką a przebraniem na zwykły bal karnawałowy potrafi być niezwykle krótki. Równie absurdalnie zaprezentował się muzyk Bad Bunny, który niemal całkowicie utonął w swoim wielowarstwowym stroju, przez co zdezorientowani fotoreporterzy mieli ogromny problem z jego identyfikacją.

GALERIA: Festiwal próżności na żywo! Met Gala 2026 wymknęła się spod kontroli

W tym morzu modowej ekstrawagancji pojawiła się również Rihanna, tradycyjnie skupiając na sobie uwagę i błysk fleszy. Warto jednak zauważyć, że tym razem gwiazda musiała zmierzyć się z potężną i równie przerysowaną konkurencją pozostałych celebrytów.

Tegoroczna edycja nowojorskiej gali upłynęła pod znakiem potęgowania wszelkich bodźców wizualnych. Projektanci i gwiazdy postawili na bezwzględny maksymalizm, oferując obserwatorom znacznie więcej błysku, większą objętość materiałów i jeszcze potężniejszy szok. W obliczu tak gigantycznego przepychu, zasadnym pozostaje więc pytanie o to, gdzie w brutalnym świecie show-biznesu kończy się sztuka, a zaczyna całkowity brak dobrego smaku.

Zobacz też: Met Gala należała do niej! Cher udowodniła, że czas się jej nie ima