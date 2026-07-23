Zrzuciła 225 kg i pochowała męża. Teraz Tammy z "Sióstr wielkiej wagi" poślubi ukochaną

"Siostry wielkiej wagi" wygenerowały ogromne zainteresowanie widzów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Bohaterki programu stały się inspiracją dla wielu osób zmagających się z nadwagą i otyłością, a ich ekstremalny przypadek był szeroko komentowany przez międzynarodowych specjalistów.

Tammy Slaton zaimponowała światu utratą ponad 200 zbędnych kilogramów po tym, jak w szczytowym momencie jej waga wyniosła ponad 320 kg. Niestety, mimo metamorfozy i skutecznej walki o polepszenie komfortu życia - wkrótce po ślubie z partnerem musiała go pochować. Po kilku latach bohaterka utraty wagi jest jednak znowu szczęśliwie zakochana i planuje kolejne wesele.

Tammy Slaton schudła o ponad 200 kg. Pół roku po ślubie została wdową

W 2020 roku rozpoczęła się emisja kontrowersyjnego programu "Siostry wielkiej wagi" w stacji TLC. Reality show pokazywało codzienność rodziny Slatonów z amerykańskiego stanu Kentucky, z siostrami Amy i Tammy na czele. Przez kolejne sezony otyłe bohaterki próbowały na różne sposoby schudnąć, a nawet przechodzić operacje plastyczne.

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Ostatecznie, całemu światu zaimponowała przede wszystkim Tammy Slaton. Choć jej waga wyraźnie przekraczała 300 kg, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia, jeszcze przed planowaną operacją bariatryczną specjalistyczna placówka w stanie Ohio pomogła jej w znacznym schudnięciu. Dziś kobieta ma niespełna 40 lat i waży - według dostępnych informacji - mniej niż 100 kg, co znaczy, że zrzuciła ponad 2/3 swojej wagi.

Nie wszystko ułożyło się jednak idealnie. W listopadzie 2022 roku Tammy poślubiła poznanego w ośrodku w Ohio partnera. Para nie rozstała się mimo dzielącej ich na co dzień odległości, lecz Caleb Willingham, który też zmagał się ze skrajną otyłością, zmarł w wyniku jej powikłań nieco ponad pół roku po ślubie. Miał zaledwie 40 lat.

Bohaterka programu "Siostry wielkiej wagi" jest w związku z kobietą. Wkrótce wezmą ślub

W maju 2025 roku, niecałe dwa lata po śmierci męża, Tammy Slaton przedstawiła opinii publicznej swoją partnerkę. Starsza o około cztery lata Andrea Dalton poznała bohaterkę głośnego reality show poprzez aplikację randkową. Panie połączyła bliska więź, a teraz przed nimi kolejny etap w relacji. Jak przekazały przez profile stacji TLC w mediach społecznościowych, zaręczyły się i planują ślub. Obie nie ukrywają radości z tego, że będą wiodły wspólne życie jako małżonki, opiekując się ukochaną kotką Kamalą.

Narzeczona Tammy była aresztowana

To jednak nie koniec wielkich rewelacji wokół ogłoszenia ślubu. Mimo że Andrea Dalton chroni swoją prywatność i w przeciwieństwie do Tammy nie prowadzi aktywnych profili w sieci, to jednak internauci szybko odkryli zaskakujące fakty o ukochanej jednej z "sióstr wielkiej wagi".

Okazuje się, że przyszła żona Tammy Slaton dwukrotnie była aresztowana przez policję. W 2021 i 2022 roku zatrzymano ją za przestępstwa drogowe, w tym niebezpieczną jazdę i brak ważnego ubezpieczenia, ale także za posiadanie marihuany. Było to jeszcze zanim poznała Tammy, która wtedy była jeszcze przed pierwszym ślubem. Być może więc 44-latka odpokutowała już za swoje grzechy i żoną kobiety, która zaimponowała metamorfozą całemu światu, zostanie jako przykładna obywatelka. Kolejny sezon "Sióstr wielkiej wagi" w amerykańskim TLC już od 1 września.

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