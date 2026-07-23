Bartosz Zmarzlik ocenia mecz z Australią. Ostatni test przed Drużynowym Pucharem Świata

Przygotowania do turnieju w Warszawie

Towarzyskie spotkanie Polski z Australią w Rybniku zaplanowano na godzinę 19:30. Sześciokrotny indywidualny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik, podkreśla, że jest to decydujący sprawdzian formy. Obok niego, trener reprezentacji Stanisław Chomski zdecydował się powołać Patryka Dudka, Dominika Kuberę, Kacpra Worynę oraz braci Piotra i Przemysława Pawlickich.

W składzie reprezentacji Australii znaleźli się m.in. Ben Cook, Ryan Douglas, Jason Doyle, Max Fricke, Brady Kurtz i Rohan Tungate. Dla biało-czerwonych mecz jest ważnym elementem przygotowań do sierpniowego turnieju. Trener Chomski jasno zadeklarował, że celem reprezentacji w nadchodzącym turnieju jest wyłącznie zwycięstwo i obrona mistrzowskiego tytułu.

"Przed nami sprawdzian przed najważniejszą imprezą roku" - powiedział zawodnik organizatorom imprezy.

Kiedy finał Drużynowego Pucharu Świata?

Finał Drużynowego Pucharu Świata odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Reprezentacja Polski jako gospodarz turnieju, oraz Australia jako zwycięzca Speedway of Nations, mają zapewniony udział w zmaganiach. Oprócz nich awans wywalczyła już reprezentacja Wielkiej Brytanii, wygrywając półfinał w niemieckim Landshut.

Ostatniego finalistę wyłoni drugi półfinał, który odbędzie się 7 sierpnia w Rydze. O awans powalczą w nim reprezentacje Danii, Łotwy, Norwegii i Szwecji. Drużynowy Puchar Świata rozgrywany jest od 2001 roku, a Polacy zdobyli w nim do tej pory dziewięć tytułów mistrzowskich. Ostatni raz triumfowali w 2023 roku we Wrocławiu.