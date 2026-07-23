Genialny trik na suszenie prania w deszczowe dni. Postaw to przy suszarce, a ubrania będą suche i pachnące

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-23 15:14

Suszenie ubrań podczas deszczowej pogody potrafi spędzić sen z powiek. Wystawienie suszarki na zewnątrz odpada, a w mieszkaniu z powodu dużej wilgotności rzeczy schną wolno i często nabierają nieprzyjemnego zapachu. Wystarczy jednak postawić pewne urządzenie przy schnącym praniu, by proces ten był znacznie krótszy i skuteczniejszy.

Kolorowe ubrania wiszące na białej suszarce w domu. O trikach na szybkie suszenie prania przeczytasz na Eska.
Autor: Getty Images Jak suszyć pranie zimą?
  • Deszczowa pogoda to koszmar dla prania – ubrania schną wolno, często zyskując nieprzyjemny zapach, gdy brakuje suszarki bębnowej.
  • Odkryj sprytne triki, które znacząco przyspieszą suszenie.
  • Nie pozwól na stęchliznę! Dowiedz się, jak szybko wysuszyć pranie w domu i cieszyć się idealną świeżością, niezależnie od aury.

Szybkie suszenie prania przy deszczowej pogodzie. Proste rozwiązania

Nieschnące ubrania w deszczowe dni to częsty problem. Opady uniemożliwiają wywieszenie rzeczy na świeżym powietrzu, zmuszając nas do rozkładania suszarek w pokojach. Niestety, nawet w cieplejszych pomieszczeniach wysoka wilgotność potrafi wydłużyć proces schnięcia. Czasem zdarza się, że rzeczy zaczynają wydzielać zapach stęchlizny, zamiast pachnieć świeżością. Choć świetnym ratunkiem bywa suszarka bębnowa, nie w każdym mieszkaniu znajdzie się na nią miejsce i budżet. Z tego powodu dobrze jest wypróbować sprytne metody na przyspieszenie suszenia ubrań. Te sprawdzone sposoby będą pomocne nie tylko w deszczowe dni, ale także w mroźnych miesiącach zimowych.

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Wentylator i uchylone okno. Trik na szybkie suszenie w domu

W trakcie niesprzyjającej aury warto wspomóc się prostym rozwiązaniem z wykorzystaniem wentylatora. Umieszczenie pracującego wiatraka tuż przy suszarce zdecydowanie przyspieszy cały proces. Dodatkowo dobrze jest lekko rozszczelnić okno w pokoju. Zapewni to odpowiednią cyrkulację powietrza, co skutecznie skróci czas schnięcia naszych ubrań.

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Jak wysuszyć pranie w domu? Dodatkowe wirowanie z ręcznikiem

Poza użyciem wiatraka i wietrzeniem wnętrza można zastosować jeszcze kilka innych patentów. Przede wszystkim warto zadbać o maksymalne odwirowanie tkanin. Ciekawym trikiem jest wrzucenie do pralki suchego, bawełnianego ręcznika po zakończeniu głównego cyklu i ponowne włączenie funkcji wirowania. Gruba tkanina błyskawicznie wchłonie nadmiar wody, pozostawiając odzież znacznie suchszą. Należy też pamiętać o regularnym odwracaniu rzeczy na suszarce. Robiąc to mniej więcej co godzinę, zyskujemy pewność, że materiał będzie wysychał równomiernie bez ryzyka pojawienia się nieświeżego aromatu.

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