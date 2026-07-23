Maria Prokop debiutuje w Polsacie. Marcin Prokop skomentował decyzję byłej żony

Reakcja Marcina Prokopa na telewizyjny debiut Marii Prokop

Stacja Polsat podjęła nieoczekiwaną decyzję, powierzając Marii Prokop rolę prowadzącej w nadchodzącym formacie reality show „Wielka Miłość w Małym Mieście”. Dla kobiety, która do tej pory nie miała żadnego doświadczenia przed kamerami, będzie to całkowicie nowe wyzwanie. Przez długi czas funkcjonowała w przestrzeni publicznej wyłącznie jako małżonka gwiazdora stacji TVN, Marcina Prokopa. Redakcja „Super Expressu” zapytała dziennikarza o opinię na temat zawodowych planów jego byłej żony, a ten wypowiedział się o niej w samych superlatywach.

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Marcin Prokop miał problemy w USA podczas nagrań swojego programu? Wszystko jasne!

Bardzo się cieszę, że Marysia będzie miała swój program, bo jest nietuzinkową osobowością i mądrą kobietą, więc kamera z pewnością ją pokocha - powiedział Marcin Prokop w rozmowie z "Super Expressem".

Marcin Prokop życzy sukcesów Marii Prokop

Znany prezenter nie ukrywa, że gorąco kibicuje swojej dawnej partnerce na nowej ścieżce kariery. Mimo pracy dla konkurencji, gwiazdor liczy na doskonałe recenzje oraz wysoką oglądalność nowego programu. „Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że ten projekt odniesie duży sukces” – przekazał dziennikarz.

Zadania Marii Prokop w programie Polsatu

Zadaniem świeżo upieczonej prezenterki w nadchodzącym reality show będzie wspieranie osób, które decydują się poszukać prawdziwego uczucia. Prowadząca ma być blisko bohaterów formatu, stając się dla nich oparciem podczas budowania relacji oraz przeżywania najważniejszych, życiowych momentów na ekranie.

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Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii - mówi.

Historia znajomości Marii i Marcina Prokopów

Dziennikarz i jego była żona spotkali się przypadkowo w 2003 roku na imprezie, gdzie natychmiast między nimi zaiskrzyło. W 2006 roku powitali na świecie córkę Zofię, a ceremonia ślubna pary odbyła się w sierpniu 2011 roku. Ich małżeństwo ostatecznie zakończyło się rozwodem w 2026 roku. Co istotne, oboje zachowali po rozstaniu bardzo przyjacielskie relacje.