Julia von Stein szczerze o poprawianiu urody. Opublikowała szokujące nagrania

Metamorfoza Julii von Stein. Gwiazda TTV ma za sobą szereg zabiegów

Rozpoznawalność Julii von Stein (29 l.) to efekt jej udziału w popularnych formatach telewizji TTV. Rozpoczęła swoją przygodę od "Królowych życia", by później dołączyć do obsady "Diabelnie boskich". Ogromną uwagę przyciąga także nietypowe zajęcie celebrytki. Mimo dyplomu z dziennikarstwa, zawodowo wspiera rodziców w zarządzaniu zakładem pogrzebowym. Jej życie śledzi w internecie spora grupa odbiorców - na Instagramie zgromadziła ponad 488 tysięcy followersów.

Poprzedni rok przyniósł spore zmiany w życiu Julii, która zrezygnowała z formatów reality-show, stawiając na własnego vloga i działalność w sieci. Wielokrotnie dzieliła się z widzami szczegółami ze swojego prywatnego życia. Internauci mieli okazję śledzić proces jej fizycznej przemiany. Parę miesięcy wstecz zdecydowała się na lifting twarzy, co było kolejną z serii ingerencji chirurgicznych.

Od momentu, gdy stała się osobą publiczną, wizerunek 29-latki uległ diametralnej zmianie. Lista przebytych przez nią zabiegów obejmuje korektę nosa, powiększanie biustu i pośladków. Na swoim instagramowym profilu pokazywała relacje prosto z placówki medycznej, pozując w opatrunkach, a następnie prezentowała rezultaty pracy chirurgów.

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Julia von Stein apeluje do obserwatorów. "Chciałam się tylko akceptować"

Pościg za idealnym wyglądem wiązał się z ogromnym fizycznym i psychicznym bólem. Celebrytka zamieściła w sieci krótkie wideo, które zdradza brutalną prawdę o jej zabiegach. Materiał stanowił zwiastun dłuższego filmu, zaplanowanego na piątkowy wieczór na jej internetowym kanale.

CHCIAŁAM SIĘ TYLKO AKCEPTOWAĆ… Po roku milczenia najwyższy czas, żebym to ja zabrała głos - dodała w opisie.

Udostępnione urywki unaoczniają rzeczywisty przebieg procedur medycznych i trudny proces gojenia. Gwiazda szczerze dzieli się swoimi uczuciami i motywacjami. Wyjawiła, że liczne operacje miały być lekarstwem na głębokie kompleksy, z którymi się borykała.

Zaczęłam zarabiać pieniądze i większość pieniędzy, które zarabiałam, od początku wkładałam w swój wygląd, bo siebie po prostu nie akceptowałam. Ale te moje kompleksy dalej nie minęły. Nie popełnijcie mojego błędu i nie spier*olcie sobie życia - mówi na nagraniu.

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