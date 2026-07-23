Julia von Stein szczerze o poprawianiu urody. Opublikowała szokujące nagrania

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-23 11:07

Jej ciało w wieku 29 lat przeszło już wiele modyfikacji, co nigdy nie było tajemnicą. Julia von Stein postanowiła jednak obnażyć bolesną stronę licznych operacji plastycznych. Za poprawianiem urody kryło się bowiem ogromne cierpienie, z którym gwiazda walczyła. Zwróciła się do swoich obserwatorów z mocnym ostrzeżeniem.

Metamorfoza Julii von Stein. Gwiazda TTV ma za sobą szereg zabiegów

Rozpoznawalność Julii von Stein (29 l.) to efekt jej udziału w popularnych formatach telewizji TTV. Rozpoczęła swoją przygodę od "Królowych życia", by później dołączyć do obsady "Diabelnie boskich". Ogromną uwagę przyciąga także nietypowe zajęcie celebrytki. Mimo dyplomu z dziennikarstwa, zawodowo wspiera rodziców w zarządzaniu zakładem pogrzebowym. Jej życie śledzi w internecie spora grupa odbiorców - na Instagramie zgromadziła ponad 488 tysięcy followersów.

Poprzedni rok przyniósł spore zmiany w życiu Julii, która zrezygnowała z formatów reality-show, stawiając na własnego vloga i działalność w sieci. Wielokrotnie dzieliła się z widzami szczegółami ze swojego prywatnego życia. Internauci mieli okazję śledzić proces jej fizycznej przemiany. Parę miesięcy wstecz zdecydowała się na lifting twarzy, co było kolejną z serii ingerencji chirurgicznych.

Od momentu, gdy stała się osobą publiczną, wizerunek 29-latki uległ diametralnej zmianie. Lista przebytych przez nią zabiegów obejmuje korektę nosa, powiększanie biustu i pośladków. Na swoim instagramowym profilu pokazywała relacje prosto z placówki medycznej, pozując w opatrunkach, a następnie prezentowała rezultaty pracy chirurgów.

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Julia von Stein apeluje do obserwatorów. "Chciałam się tylko akceptować"

Pościg za idealnym wyglądem wiązał się z ogromnym fizycznym i psychicznym bólem. Celebrytka zamieściła w sieci krótkie wideo, które zdradza brutalną prawdę o jej zabiegach. Materiał stanowił zwiastun dłuższego filmu, zaplanowanego na piątkowy wieczór na jej internetowym kanale.

CHCIAŁAM SIĘ TYLKO AKCEPTOWAĆ… Po roku milczenia najwyższy czas, żebym to ja zabrała głos - dodała w opisie.

Udostępnione urywki unaoczniają rzeczywisty przebieg procedur medycznych i trudny proces gojenia. Gwiazda szczerze dzieli się swoimi uczuciami i motywacjami. Wyjawiła, że liczne operacje miały być lekarstwem na głębokie kompleksy, z którymi się borykała.

Zaczęłam zarabiać pieniądze i większość pieniędzy, które zarabiałam, od początku wkładałam w swój wygląd, bo siebie po prostu nie akceptowałam. Ale te moje kompleksy dalej nie minęły. Nie popełnijcie mojego błędu i nie spier*olcie sobie życia - mówi na nagraniu.

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