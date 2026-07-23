Demi Moore chudnie w oczach. Internauci patrzą na jej plecy i biją na alarm

Wielki powrót Demi Moore

Demi Moore od dekad uchodzi za jedną z ikon światowego kina. Swoją drogę zawodową rozpoczynała na wybiegach, by jako 19-latka pojawić się na ekranie. Prawdziwy przełom w jej karierze przyniósł rok 1990 i rola Molly Jensen w przebojowym filmie „Uwierz w ducha”, gdzie partnerował jej niezapomniany Patrick Swayze. W kolejnych latach aktorka zapisała się w pamięci widzów rolami w takich produkcjach jak „Niemoralna propozycja”, „W sieci” czy „Striptiz”.

Życie prywatne aktorki zawsze przyciągało uwagę mediów. Pod koniec 1987 roku wyszła za mąż za gwiazdę kina akcji, Bruce'a Willisa, z którym ma trzy córki: 37-letnią Rumer, 35-letnią Scout LaRue i 32-letnią Tallulah Belle. Mimo rozwodu po 13 latach, byli małżonkowie utrzymują przyjacielskie relacje. Z kolei jej drugie małżeństwo, z młodszym o 16 lat Ashtonem Kutcherem, także zakończyło się rozstaniem.

Po okresie, gdy rzadziej pojawiała się na ekranie, skupiając się na produkcji, Moore powróciła w wielkim stylu. Premiera filmu „Substancja” w Cannes w maju 2024 roku, gdzie zagrała główną rolę, to jej triumfalny powrót do czołówki Hollywood. Sama aktorka przyznała, że dopiero teraz, po ponad 40 latach w branży, poczuła się w pełni doceniona.

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Niepokojąca utrata wagi Demi Moore

Od premiery w Cannes Demi Moore jest stałą bywalczynią czerwonych dywanów. Jednak zdjęcia z ostatnich miesięcy pokazują wyraźną zmianę w jej wyglądzie. Aktorka, zawsze znana z doskonałej figury, teraz wyraźnie straciła na wadze, co budzi obawy o jej zdrowie.

Lipcowa wycieczka do Paryża na urodziny córki Scout LaRue stała się pretekstem do publikacji w sieci. Na zdjęciach z butiku Schiaparelli aktorka prezentowała się w eleganckiej białej sukience. Jednak to nie kreacja, a wychudzona sylwetka Moore przykuła uwagę internautów, którzy nie kryli zaniepokojenia widokiem wystających obojczyków i łopatek.

Wygląda, jakby uciekła z kostnicy; Jesteś piękna, ale naprawdę wyglądasz na chorą; Proszę, przytyj trochę. Jesteś piękna, ale widać u ciebie każdą kość; Och, Demi... bądź taką kobietą, jaką chcesz, a nie patykiem, którego wymaga Hollywood; Od wielu lat jestem wielką fanką Demi Moore. [...] Jej sylwetka w filmie „GI Jane” zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Sprawiła, że zapragnęłam ciężko trenować. To zdjęcie jej pleców zasmuciło mnie. Nie wiem, jak to mogło zostać uznane za piękne. Ale wielu z was tak uważa. Dla mnie to smutna strata kobiety, która kiedyś była tak pełna wigoru i w świetnej formie - napisała jedna z internautek.

Branża filmowa od zawsze narzucała surowe standardy urody. W ostatnich latach ponownie obserwuje się modę na skrajną szczupłość, w którą zdaje się wpisywać Demi Moore. To tym bardziej zaskakujące, biorąc pod uwagę jej rolę w "Substancji", gdzie krytykuje się presję na młodość i kult piękna.

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