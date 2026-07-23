Maria Szarapowa znów rozgrzewa sieć. Była tenisistka pokazała zdjęcia z basenu

Maria Szarapowa opublikowała w sieci nowe zdjęcia, na których pozuje w stroju kąpielowym.

Była gwiazda światowych kortów ponownie przykuła uwagę internautów swoją urodą.

Zachęcamy do obejrzenia kadrów z relaksu rosyjskiej sportsmenki.

Maria Szarapowa pożegnała się z zawodowym sportem sześć lat temu. W trakcie swojej bogatej kariery triumfowała w pięciu turniejach wielkoszlemowych, docierając również na pierwsze miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. Rosjanka przez lata była symbolem elegancji i piękna w sporcie, co przekładało się na gigantyczne zarobki z kontraktów reklamowych z prestiżowymi markami. Ogłaszając sportową emeryturę, Szarapowa przyznała, że to właśnie tenis pozwolił jej zwiedzić świat i odkryć własne możliwości.

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Majątek Marii Szarapowej. Tak żyje rosyjska gwiazda

Z wyliczeń magazynu "Forbes" wynika, że Szarapowa w czasie swojej kariery zgromadziła 325 milionów dolarów, przy czym lwia część tej kwoty, bo aż 286 milionów, pochodziła od sponsorów. Obecnie była tenisistka cieszy się urokami życia bez sportowej rywalizacji – pojawia się na branżowych imprezach, zwiedza świat i kontynuuje lukratywne współprace reklamowe. W planach ma również ślub z Alexandrem Gilkesem. Para zaręczyła się kilka lat temu.

Maria Szarapowa na Instagramie. Nowe zdjęcia z basenu

Ostatnio była liderka rankingu WTA coraz chętniej dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Na najnowszych kadrach możemy podziwiać, jak skacze do basenu, prezentując nienaganną figurę. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat, 39-latka nadal znajduje się w rewelacyjnej formie fizycznej.