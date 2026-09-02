Znowu wygramy? Lanberry wraca na Eurowizję Junior! Wiemy, kto jeszcze napisał piosenkę

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-02 14:20

Wielkimi krokami zbliża się Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W tym roku Polskę reprezentuje zwycięzca ostatniego sezonu "The Voice Kids", Wiktor Sas. Chłopiec kończy prace nad swoją propozycją, przy której współpracował z nim trener z programu, Tribbs. Znamy też pozostałych twórców! Eurowizja Junior 2026 odbędzie się 24 października.

Wiktor Sas reprezentantem Polski. Wygrał "The Voice Kids"

Zwycięstwo w dziewiątej edycji programu "The Voice Kids" oznaczało nie tylko prestiżową statuetkę, ale także bilet na tegoroczną Eurowizję Junior. W finale show najwięcej głosów od widzów zdobył Wiktor Sas, przedstawiciel drużyny Tribbsa. Tym samym, to właśnie on będzie w październiku reprezentować Polskę.

Po programie ruszyły prace nad piosenką, a Tribbs sprowadził do Warszawy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Przygotowania były owiane tajemnicą, jednak teraz znamy już pierwsze oficjalne szczegóły utworu dla Wiktora.

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Koder, Lanberry, Tribbs - oto autorzy polskiej piosenki

Jak zdradziła Telewizja Polska w mediach społecznościowych, autorami utworu, który Wiktor Sas wykona na Malcie, są jego trener z "The Voice Kids" - Tribbs, twórczyni zwycięskich piosenek Roksany Węgiel i Viki Gabor - Lanberry, jak i producent muzyczny Koder.

Utwór nie jest jeszcze gotowy, ale najpewniej usłyszymy go już niedługo, ponieważ tegoroczna edycja Eurowizji Junior odbędzie się wcześniej niż zazwyczaj - już 24 października. Zgodnie z regulaminem konkursu, co najmniej 65% tekstu utworu musiało powstać po polsku.

Eurowizja Junior 2026 - Wiktor Sas i autorzy polskiej piosenki
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Eurowizja Junior 2026 - o konkursie

24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 24 października w Malta Fairs & Conventions Centre w Ta' Qali, na Malcie. Udział bierze 16 państw, w tym Polska, a szczegóły takie jak projekt sceny czy nazwiska prowadzących poznamy w późniejszym terminie.

Przypomnijmy, że zwyciężczyniami tego konkursu zostały Roksana Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019), dzięki czemu Polska jako pierwszy kraj wygrała i zorganizowała Eurowizję dla dzieci dwa razy z rzędu. W ubiegłym roku Marianna Kłos z utworem "Brightest Light" zajęła ósme miejsce.

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