Odzyskanie Toyoty w Warszawie. Zatrzymany 21-latek miał trzy zakazy prowadzenia pojazdów

Wspólna akcja grupy „Kobra” i CBŚP w Warszawie

Funkcjonariusze z południowopraskiej komendy zajmujący się przestępczością samochodową ustalili, że skradziona na terenie Niemiec Toyota Corolla Cross przemieszcza się w stronę Warszawy. Z uzyskanych informacji wynikało, że pojazd wart 130 000 zł ma założone tablice rejestracyjne przypisane do innego auta. Operacyjni z grupy „Kobra” nawiązali współpracę z policjantami z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Warszawie CBŚP w celu zaplanowania zatrzymania. Służby zlokalizowały poszukiwany samochód i podjęły jego obserwację.

Dynamiczne zatrzymanie na warszawskiej arterii

Interwencja została przeprowadzona w dogodnym momencie na jednej ze stołecznych dróg, gdzie mundurowi skutecznie uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę. Akcja przebiegła szybko i dynamicznie, a 21-letni kierujący został niezwłocznie zatrzymany. W trakcie czynności potwierdzono, że Toyota jest poszukiwana przez niemieckie organy ścigania. Okazało się również, że tablice zamontowane na aucie pochodzą z innego, polskiego samochodu, natomiast właściwe numery rejestracyjne funkcjonariusze odnaleźli podczas przeszukania wnętrza pojazdu.

Trzy zakazy prowadzenia pojazdów i zarzuty

Podczas sprawdzania danych zatrzymanego w systemach wyszło na jaw, że 21-latek posiada trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Toyota została zabezpieczona na policyjnym parkingu, a mężczyzna został przewieziony do celi. Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową przedstawili mu łącznie trzy zarzuty. Dotyczą one kradzieży z włamaniem do samochodu, posłużenia się tablicami rejestracyjnymi z innego pojazdu oraz niestosowania się do wyroków sądu.

Decyzja o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego

Postępowanie w tej sprawie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza III Wydział Karny zdecydował o zastosowaniu wobec 21-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do postawienia mężczyzny przed sądem, gdzie odpowie za zarzucane mu czyny.

Źródło: Policja.pl