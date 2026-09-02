Dwukrotnie ograbiono go z Oscara. Genialny reżyser wraca z nowym filmem - obsada jest wspaniała

Martin McDonagh to reżyser, scenarzysta i producent, który "Trzema billboardami za Ebbing, Missouri" oraz "Duchami Inisherin" udowodnił, że jak mało kto potrafi opowiadać o złożoności ludzkiej natury i relacji. Jego najnowszy film, "Dziki Koń Dziewięć", to szansa dla Akademii Filmowej, by wreszcie poszła po rozum do głowy i wręczyła mu kolejnego Oscara, po tym jak ograbiono go ze statuetek za dwa wspomniane wcześniej tytuły ("Trzy billboardy..." przegrały z "Kształtem wody", co osobiście uważam za skandal, zaś "Duchy Inisherin" z "Wszystko wszędzie naraz).

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"Dziki Koń Dziewięć" - o czym opowie nowy film Martina McDonagha?

Akcja filmu rozgrywa się na początku lat '70, kiedy to dwóch wiecznie kłócących się ze sobą agentów CIA rusza z misją na Wyspę Wielkanocną. Krótko przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku, agenci CIA, Chris i Lee, zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez szefa swojego biura, MJ-a. W otoczeniu kultowych posągów wyspy, wieloletni partnerzy zmagają się zarówno z mroczną przeszłością, jak i obecnymi spiskami, a sprawę dodatkowo komplikuje nowo odkryta więź Chrisa z parą zbuntowanych studentów. Grozi ona bowiem pokrzyżowaniem wszystkich planów. Martin McDonagh przyznaje, że jest to zdecydowanie najbardziej polityczny z jego dotychczasowych filmów.

Tak naprawdę nie wyrażałem poglądów politycznych w swoich filmach, a ten jest dość osobliwy. Chciałem przeanalizować historię CIA i to, co zrobili na świecie od czasów II Wojny Światowej - powiedział reżyser w rozmowie z magazynem Empire.

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Główne role kreują John Malkovich ("Niebezpieczne związki", "Nowy papież") i Sam Rockwell ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", "Zielona mila"), a w obsadzie znaleźli się również m.in. Tom Waits ("Poza prawem", "Kawa i papierosy"), Parker Posey ("Biały lotos"), Mariana di Girolamo ("Ema") oraz Steve Buscemi ("Zakazane imperium"), który zastąpił Marka Ruffalo ("Avengers") w roli szefa CIA.

"Dziki Koń Dziewięć" - premiera i zwiastun

Martin McDonagh klasycznie jest tu zarówno reżyserem, jak i scenarzystą oraz jednym z producentów. "Dziki Koń Dziewięć" zadebiutuje 3 września podczas 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie powalczy o Złotego Lwa. Do kinowej dystrybucji trafi zaś 6 listopada.

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