Wiktor Sas przed Eurowizją Junior. Reprezentant Polski spotkał się z poprzednikami

Zgodnie z aktualnym regulaminem "The Voice Kids", zwycięzca programu automatycznie został reprezentantem Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. Wkrótce rozpoczęły się prace nad konkursową piosenką, w co zaangażowano ekspertów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Na niedługo przed premierą Wiktor Sas spotkał się z poprzednimi młodymi artystami, którzy bronili biało-czerwonych barw na dziecięcej Eurowizji.

Wiktor Sas jedzie na Maltę. Po wygranej w "The Voice Kids" pracuje nad piosenką

Decyzją widzów zwycięzcą dziewiątej edycji polskiego "The Voice Kids" został Wiktor Sas. Finalista z drużyny Tribbsa odebrał nie tylko prestiżowy tytuł i statuetkę, ale też automatycznie wywalczył sobie bilet na Eurowizję Junior 2026. Szczegóły dotyczące piosenki pozostają jednak nieznane. Na Malcie nie wybrzmi singiel "Bilet" z programu, ale nowy, specjalnie przygotowany utwór. W Warszawie Tribbs zorganizował spotkanie z zagranicznymi autorami, jednak póki co - wszystko pozostaje sekretem. Premiera polskiego hitu już wkrótce!

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Młody wokalista spotkał się z poprzednikami

W przerwie od przygotowań do Eurowizji Junior tegoroczny reprezentant Polski spotkał się z tymi poprzednimi. Młodzi artyści wspólnie uczestniczyli m.in. w charytatywnym biegu, co zrelacjonował program "Pytanie na Śniadanie". Grupa byłych reprezentantów naszego kraju: Ala Tracz, Laura Bączkiewicz, Maja Krzyżewska, Dominik Arim i Marianna Kłos, zrobiła sobie też z Wiktorem Sasem pamiątkowe zdjęcie.

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Eurowizja Junior - reprezentanci Polski

2003 - Kasia Żurawik - "Coś mnie nosi"

2004 - KWADro - "Łap życie"

2016 - Olivia Wieczorek - "Nie zapomnij"

2017 - Alicja Rega - "Mój dom"

2018 - Roksana Węgiel - "Anyone I want to be"

2019 - Viki Gabor - "Superhero"

2020 - Ala Tracz - "I'll be standing"

2021 - Sara James - "Somebody"

2022 - Laura Bączkiewicz - "To the moon"

2023 - Maja Krzyżewska - "I just need a friend"

2024 - Dominik Arim - "All together"

2025 - Marianna Kłos - "Brightest light"

2026 - Wiktor Sas

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