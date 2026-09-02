JJ w Warszawie. Zwycięzca Eurowizji zagra dla polskich fanów już we wrześniu

Rok temu JJ wygrał Eurowizję dla Austrii. Kim jest artysta?

W 2025 Konkurs Piosenki Eurowizji powędrował do Bazylei, a cała Polska trzymała kciuki za Justynę Steczkowską. Jednym z uczestników, z którymi wyjątkowo dobry kontakt złapała reprezentantka naszego kraju, był JJ z Austrii. Młodziutki artysta pojechał na konkurs z debiutanckim singlem "Wasted love", by pójść po zwycięstwo.

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Johannes "JJ" Pietsch ma aktualnie 25 lat i mieszka w Wiedniu. Wokalista o filipińskich korzeniach dorastał w Dubaju, a po przegapieniu terminu zgłoszeń do jednego z austriackich programów - wystartował w "The Voice" w Wielkiej Brytanii. Przed Eurowizją występował już jako solista w Operze Narodowej w Wiedniu. W czasie kolejnej edycji konkursu w tym mieście wydał zaś debiutancką EP-kę "Into the Unknown". Teraz ponownie przyjedzie do Polski, na swój pierwszy koncert w tym kraju.

- Mamy świetną relację, ona jest jak mama dla wszystkich na Eurowizji i jest wielką inspiracją, ponieważ jej występ, jej układ, jej ruchy, jej śpiew, a zwłaszcza w tym wieku - jest to niesamowite. Jestem szczęśliwy, że mam wsparcie Justyny - mówił dla Eska.pl o Justynie Steczkowskiej podczas wizyty w Warszawie w 2025 roku.

Koncert w Warszawie. Gdzie i kiedy? Bilety

Po tym, jak pierwsze solowe koncerty w Grazu i Wiedniu całkowicie się wyprzedały, JJ postanowił wyruszyć poza granice swojego kraju. W ramach "Act II - Into The Unknown Tour" odwiedzi też Warszawę.

Zwycięzca wystąpi w stołecznym Klubie Niebo już w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Organizatorem wydarzenia jest LiveNation, a bilety wciąż można kupić na platformie ticketmaster.pl.

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JJ - muzyka

Przełomowym momentem było z pewnością "Wasted love". Po wygranej na Eurowizji 2025 utwór był notowany na listach przebojów w przynajmniej 17 krajach oraz na prestiżowej liście "Billboard Global 200". Nie zabrakło go też w polskim notowaniu "OLiS – single w streamie".

Debiutancka EP-ka "Into the Unknown", wydana 14 maja 2026 roku, zawiera:

"Back to Forgetting"

"Ballerina"

"Haunting Me"

"Shapeshifter"

"Unknown"

"Wasted Love"

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