Koniec z prasowaniem firanek. Zrób jedną rzecz przed praniem, a będą gładkie jak tafla

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-02 14:03

Nie znosisz prasować firanek? Istnieje sprytny trik, który pozwala uniknąć tego uciążliwego obowiązku. Wystarczy odpowiednio ułożyć materiał przed włożeniem go do bębna pralki, a po wyjęciu tkanina będzie gładka i gotowa do zawieszenia na karniszu.

Gładkie, białe firanki i beżowe zasłony w oknie. O trikach na pranie bez prasowania przeczytasz na Eska.
Autor: Shutterstock Sposób na gładkie firanki bez prasowania
  • Prasowanie firanek to dla wielu osób strata czasu, a efekty często rozczarowują. Poznaj prostą metodę, dzięki której żelazko przestanie być potrzebne.
  • Idealnie gładkie firany z pralki to zasługa nie tylko właściwych detergentów i delikatnego programu. Ważny jest jeden kluczowy krok przed rozpoczęciem prania.
  • Sprawdź niezawodny sposób na firanki bez zagnieceń, które od razu po praniu można powiesić na karniszu.

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Jak prać firanki bez użycia żelazka?

Długotrwałe prasowanie firanek to zadanie, którego większość z nas wolałaby uniknąć. Mimo to, wygląd zasłon w oknach ma ogromny wpływ na estetykę całego wnętrza. Gładkie materiały bez zagnieceń wprowadzają do pokoju elegancję i pozwalają światłu słonecznemu ładnie się rozchodzić. Mało kto jednak wie, że o strukturę tkaniny można zadbać już na etapie prania. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, by z pralki wyciągnąć materiał niemal pozbawiony zgnieceń, idealny do natychmiastowego powieszenia. Co zatem należy zrobić? Najważniejsze to używać tylko środków przeznaczonych do prania firan. Dodatkowo trzeba wybrać program do delikatnych tkanin i ustawić wirowanie na maksymalnie 400 obrotów. Niezwykle istotny jest też sposób, w jaki wkładamy materiał do bębna.

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Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:

Trik przed włożeniem do pralki. Firanki będą gładkie niczym tafla

Dla wielu może to być zaskoczeniem, ale naprawdę da się uniknąć prasowania firanek po wyjęciu z pralki. Kluczem do sukcesu jest pewien prosty trik przed praniem. Materiał wystarczy złożyć w równą kostkę, a potem schować do specjalnej siatki do prania albo zwykłej poszewki na poduszkę. Tak przygotowany pakunek wkładamy do pralki. Należy przy tym pamiętać, by bęben był zapełniony najwyżej w jednej trzeciej. Dzięki temu zabiegowi, po skończonym cyklu firanki będą gładkie i bez żadnych zagnieceń, gotowe od razu na karnisz.

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