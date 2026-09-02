Koniec z prasowaniem firanek. Zrób jedną rzecz przed praniem, a będą gładkie jak tafla

Prasowanie firanek to dla wielu osób strata czasu, a efekty często rozczarowują. Poznaj prostą metodę, dzięki której żelazko przestanie być potrzebne.

Idealnie gładkie firany z pralki to zasługa nie tylko właściwych detergentów i delikatnego programu. Ważny jest jeden kluczowy krok przed rozpoczęciem prania.

Sprawdź niezawodny sposób na firanki bez zagnieceń, które od razu po praniu można powiesić na karniszu.

Jak prać firanki bez użycia żelazka?

Długotrwałe prasowanie firanek to zadanie, którego większość z nas wolałaby uniknąć. Mimo to, wygląd zasłon w oknach ma ogromny wpływ na estetykę całego wnętrza. Gładkie materiały bez zagnieceń wprowadzają do pokoju elegancję i pozwalają światłu słonecznemu ładnie się rozchodzić. Mało kto jednak wie, że o strukturę tkaniny można zadbać już na etapie prania. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, by z pralki wyciągnąć materiał niemal pozbawiony zgnieceń, idealny do natychmiastowego powieszenia. Co zatem należy zrobić? Najważniejsze to używać tylko środków przeznaczonych do prania firan. Dodatkowo trzeba wybrać program do delikatnych tkanin i ustawić wirowanie na maksymalnie 400 obrotów. Niezwykle istotny jest też sposób, w jaki wkładamy materiał do bębna.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Trik przed włożeniem do pralki. Firanki będą gładkie niczym tafla

Dla wielu może to być zaskoczeniem, ale naprawdę da się uniknąć prasowania firanek po wyjęciu z pralki. Kluczem do sukcesu jest pewien prosty trik przed praniem. Materiał wystarczy złożyć w równą kostkę, a potem schować do specjalnej siatki do prania albo zwykłej poszewki na poduszkę. Tak przygotowany pakunek wkładamy do pralki. Należy przy tym pamiętać, by bęben był zapełniony najwyżej w jednej trzeciej. Dzięki temu zabiegowi, po skończonym cyklu firanki będą gładkie i bez żadnych zagnieceń, gotowe od razu na karnisz.