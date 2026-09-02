Pijany kierowca w Międzyrzecu Podlaskim. Policja wnioskuje o deportację 33-latka

Nocna kontrola drogowa na ulicy Łukowskiej

W niedzielę 30 sierpnia 2026 roku przed północą policjanci patrolujący teren Międzyrzeca Podlaskiego zwrócili uwagę na osobowe Renault. Sposób, w jaki poruszał się kierowca na ulicy Łukowskiej, wzbudził u funkcjonariuszy podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowi postanowili niezwłocznie zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, aby zweryfikować stan trzeźwości osoby siedzącej za kierownicą. Ich przypuszczenia potwierdziły się podczas podjętych czynności.

Ponad promil alkoholu i brak uprawnień do kierowania

Samochodem kierował 33-letni mężczyzna, u którego badanie wykazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. W trakcie weryfikacji dokumentów funkcjonariusze ustalili również, że zatrzymany nie posiada ważnego prawa jazdy obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. W związku z tymi ustaleniami 33-latek został zatrzymany, a jego samochód trafił na parking strzeżony. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.

Surowe kary i wniosek o deportację cudzoziemca

Jazda w stanie nietrzeźwości wiąże się w Polsce z surowymi konsekwencjami, w tym z karą do 3 lat pozbawienia wolności. Niezależnie od wyroku sąd obowiązkowo orzeka w takich przypadkach świadczenie pieniężne, którego wysokość wynosi co najmniej 5000 zł. Policjanci z Międzyrzeca Podlaskiego zdecydowali również o przekazaniu 33-latka funkcjonariuszom Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Do mundurowych trafił wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.

Postępowanie administracyjne Straży Granicznej

Wniosek o wydalenie z kraju został uargumentowany potrzebą ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie w tej sprawie Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej prowadzi odpowiednie postępowanie administracyjne. Policja przy okazji tego zdarzenia przypomina, że każdy nietrzeźwy kierowca stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla pozostałych osób korzystających z dróg. Funkcjonariusze podkreślają, że wsiadając za kierownicę, bierze się pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Źródło: Policja.pl