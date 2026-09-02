Pościg na S17 w Trojanowie. 16-latek uciekał BMW przed grupą Speed

Przekroczenie prędkości i ucieczka przed policją w Trojanowie

28 sierpnia 2026 roku na drodze ekspresowej S17 w Trojanowie funkcjonariusze ruchu drogowego namierzyli BMW jadące z prędkością 147 km/h. Policjanci z grupy Speed wydali kierowcy komunikat nakazujący jazdę za radiowozem, aby przeprowadzić kontrolę. Kierujący początkowo sprawiał wrażenie, że zamierza wykonać polecenie mundurowych. Jednak przy wyjeździe z trasy gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać w stronę Lublina, co zmusiło policjantów do natychmiastowego ruszenia w pościg.

Niebezpieczne manewry 16-letniego kierowcy na trasie S17

Podczas ucieczki kierowca BMW rażąco łamał przepisy ruchu drogowego i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Poruszał się z nadmierną prędkością, nie sygnalizował wykonywanych manewrów oraz wyprzedzał inne pojazdy pasem wyłączonym z ruchu. Po przejechaniu kilku kilometrów zjechał na drogę lokalną, a następnie wjechał w pole. Tam porzucił samochód i próbował dalej uciekać pieszo, jednak funkcjonariusze szybko go dogonili i zatrzymali.

Stan po użyciu alkoholu i brak uprawnień do kierowania

Po zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedział 16-letni mieszkaniec Wrocławia. Badanie trzeźwości wykazało, że nastolatek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, mając w organizmie 0,27 promila. Chłopak przyznał policjantom, że powodem ucieczki był brak prawa jazdy. Wyjaśnił również, że zamierzał dojechać do Lublina, aby tam ułożyć sobie życie. W podróży towarzyszyła mu 21-letnia partnerka, która wcześniej także piła alkohol.

BMW z fałszywymi tablicami i zakaz prowadzenia pojazdów

W trakcie dalszych ustaleń policjanci dowiedzieli się, że samochód należał do 21-letniej pasażerki. Kobieta posiadała aktualny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i to ona udostępniła auto nieletniemu. Funkcjonariusze stwierdzili także, że tablice rejestracyjne zamontowane na BMW pochodziły z innego pojazdu. 16-latek za popełnione wykroczenia i przestępstwa stanie przed sądem rodzinnym, natomiast kobieta odpowie za udostępnienie samochodu osobie bez uprawnień.

Źródło: Policja.pl