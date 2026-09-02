Transport serca do Wrocławia. Wspólna akcja policji i wojska

Policyjny śmigłowiec wystartował z Podlasia

Policyjny Bell-407GXi wzbił się w powietrze z lądowiska przy jednym ze szpitali w województwie podlaskim. Zadaniem funkcjonariuszy było dostarczenie organu do Warszawy, a konkretnie na lotnisko w Modlinie. Ze względu na dużą odległość dzielącą Podlasie od Wrocławia transport lądowy nie pozwoliłby na zachowanie rygorystycznych norm czasowych. Mundurowi musieli wykorzystać drogę powietrzną, aby zapewnić możliwość wykonania przeszczepu u kobiety oczekującej na pomoc.

Przekazanie organu na lotnisku w Modlinie

Na lotnisku Warszawa-Modlin na policyjną maszynę czekała już załoga wojskowa, która była przygotowana do wykonania drugiego etapu trasy. Inspektor pilot Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP, wyjaśnił, że operacja od początku opierała się na ścisłej współpracy. Policja zrealizowała pierwszy odcinek drogi, po czym w Modlinie przekazała serce wojskowym. Kluczowym elementem planu było takie zorganizowanie działań, aby kolejne etapy transportu następowały po sobie bez zbędnej przerwy.

Logistyka transportu serca do Wrocławia

Mateusz Rakowski, Kierownik Biura do spraw Transplantacji i Donacji USK we Wrocławiu, podkreślił, że serce jest organem wymagającym szczególnej logistyki. Czas od jego pobrania do wszczepienia jest ograniczony, dlatego każda decyzja o sposobie przewozu musi uwzględniać odległość oraz ryzyko wystąpienia opóźnień. W tym konkretnym przypadku połączenie dwóch rodzajów transportu lotniczego było jedynym rozwiązaniem. Przygotowania do zadania zaczęły się jeszcze przed startem śmigłowca i wymagały połączenia informacji z ośrodka transplantacyjnego z możliwościami służb.

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego czuje się dobrze

Cały transport zakończył się zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, a serce bezpiecznie dotarło do Wrocławia. Tam organ został natychmiast przekazany zespołowi medycznemu, który czekał na pacjentkę wymagającą pilnego przeszczepu. Odbiorczynią była 60-letnia kobieta, która ze względu na stan zdrowia pilnie potrzebowała pomocy specjalistów. Jak poinformowali medycy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pacjentka czuje się już dobrze po przeprowadzonej procedurze.

Źródło: Policja.pl