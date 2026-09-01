Marcin Sońta i Michał Korościel dołączają do Radia ESKA. Nowi prezenterzy z nowym programem

„Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu ESKA” pojawiać się będzie na antenie od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a w piątki w godz. 14-17.

„Marcin i Michał to połączenie dwóch mocnych osobowości, doskonałego radiowego warsztatu, doświadczenia i oryginalnego poczucia humoru. Taki właśnie ma być nowy program popołudniowy, ma dawać słuchaczom poczucie, że uczestniczą w czymś, co dzieje się tu i teraz, budować relację opartą na zaufaniu do nieprzewidywalności. Jestem przekonany, że ten duet ma odpowiednią dla ESKI energię. Poza tym pierwsze litery ich nazwisk brzmią jak ESKA, więc są dokładnie tam, gdzie być powinni” – mówi Piotr Rzepka, Dyrektor Programowy segmentu radiowego Grupy ZPR Media, w skład której wchodzi Radio ESKA.

Obaj prezenterzy pracowali poprzednio w Radiu ZET. Prowadzili w duecie wiele audycji, m.in. „Co za wieczór, co za noc”, „Na luzie”, „Uważam ZET” czy „Szczyt wszystkiego”. Marcin Sońta z Radiem ZET związany był przez 17 lat, wcześniej był prezenterem Radiostacji. Jest też scenarzystą, autorem tekstów do programów radiowych i telewizyjnych oraz reklam. Michał Korościel jest również dziennikarzem sportowym, współpracuje m.in. z Eurosportem i TVN, specjalizuje się w żużlu i sportach zimowych. W Radiu ZET pracował 19 lat, swoją karierę radiową rozpoczynał w połowie lat 2000. w Radiu Index i Radiu Zielona Góra.

Jesienna ramówka Radia ESKA

Jesienna ramówka Radia ESKA to też nowy układ pasm. Po poranku, prowadzonym przez Krzysztofa „Jankesa” Jankowskiego, Kamę Ryciak i Wiktora Brzozowskiego (godz. 6-9), na antenie pojawi się Kasia Węsierska (godz. 9-12). Po 12-ej antenę przejmą wymiennie Michu Sobkowski i Rafał Adamczak. Gospodarzem wieczornego programu (od godz. 18) będzie Michał Hanczak.

W piątki nowe pasmo „Weekend zaczyna się w ESCE” (godz. 9-14) poprowadzą w duecie Kasia Węsierska i Michał Hanczak, a już od 17-ej na antenie pojawi się wydłużona, 3-godzinna lista „Gorąca 20” z największymi hitami, na które zagłosowali słuchacze stacji. Po godz. 20-ej, tak jak do tej pory – klubowe pasmo „ESKA Live Remix” z setami DJ-skimi największych światowych gwiazd, w tym, o godz. 23 – legendarne show „A State Of Trance” Armina Van Buurena – holenderskiego DJ’a i producenta muzycznego, specjalizującego się w gatunku trance. Weekendowe pasma poprowadzą m.in. Kinga Baryga, Mati Fuczyło, Łukasz Zduńczyk i Michał Hanczak.