Zbiórka Łatwoganga bije rekordy. Gwiazdy golą głowy w solidarności z chorymi

Bedoes 2115 i Łatwogang łączą siły. Tłum gwiazd u youtubera

Inicjatywa rozpoczęła się w połowie kwietnia od współpracy rapera o pseudonimie Bedoes 2115 oraz Mai Mecan. Artyści stworzyli specjalny utwór wymierzony w chorobę nowotworową przy wsparciu Fundacji Cancer Fighters. Zadeklarowano wówczas przekazanie całkowitych zysków z odtworzeń piosenki na rzecz organizacji wspierającej chore dzieci i dorosłych. Twórcy projektu zupełnie nie zakładali tak olbrzymiego zaangażowania ze strony polskiego społeczeństwa.

Popularny twórca internetowy Patryk Garkowski postanowił włączyć się w tę inicjatywę poprzez ciągłe odtwarzanie piosenki podczas transmisji na żywo. Jego głównym założeniem było wygenerowanie jak największych zysków dla fundacji. Internetowa audycja youtubera szybko zyskała ogromną popularność i przyciągnęła największe nazwiska polskiego show-biznesu. W jego mieszkaniu pojawiła się między innymi piosenkarka Doda, Roksana Węgiel z partnerem oraz obsada znanych seriali telewizyjnych.

Tu nie ma drugiego dna. Wszystkie pieniądze idą do dzieciaków. Tymi cegiełkami zbudujemy wielką fortecę dla tych maluchów – mówił Łatwogang w rozmowie z TVN24.

Łatwogang zakładał początkowo zgromadzenie zaledwie pięciuset tysięcy złotych na rzecz podopiecznych fundacji. Ostateczny wynik zbiórki błyskawicznie przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji charytatywnej. W niedzielę w godzinach porannych stan konta z połączonych zbiórek przekroczył magiczną barierę osiemdziesięciu pięciu milionów złotych. Środki wpłacane przez darczyńców wciąż nieprzerwanie spływają na konto internetowej zbiórki.

Edyta Pazura i Katarzyna Nosowska bez włosów. Gest wsparcia dla chorych na raka

Niektórzy uczestnicy transmisji zdecydowali się na odważny krok, aby wesprzeć osoby walczące z chorobami nowotworowymi. W sobotę przed tysiącami widzów swoje włosy straciła Edyta Pazura. Żona popularnego aktora złożyła wcześniej deklarację o zgoleniu głowy pod warunkiem osiągnięcia pułapu pięćdziesięciu milionów złotych na zbiórce. Kwota ta została zebrana, a celebrytka na żywo dotrzymała obietnicy.

Kolejny próg finansowy wywołał następne radykalne metamorfozy w studiu youtubera. Po przekroczeniu pięćdziesięciu pięciu milionów złotych przed kamerami zasiadła Katarzyna Nosowska, która oddała swoje włosy w ręce aktorki Agaty Kuleszy. Bezpośrednio po wokalistce fotel zajęła aktorka Aleksandra Domańska. Swoją głowę pod maszynkę oddał również partner życiowy Roksany Węgiel, Kevin Mglej.

Lista znanych postaci pozbawionych owłosienia jest jednak znacznie dłuższa. Na podobne poświęcenie w szczytnym celu zdecydowali się znani twórcy internetowi oraz dziennikarze. Łysymi głowami mogą pochwalić się obecnie Michał Pol, Sylwester Wardęga oraz Naruciak. Szlak wszystkim gościom przetarła jednak streamerka Kasix, która ogoliła się jako jedna z pierwszych.

Poruszający gest wykonał też Władimir Semirunnij, czyli wicemistrz olimpijski z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo. Sportowiec nie tylko zgolił głowę, ale oddał na aukcję coś o wiele cenniejszego - swój medal olimpijski!

Polska dała rękę mnie, teraz ja chciałbym podziękować i dać coś od siebie - powiedział Semirunnij.

