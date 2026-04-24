Robert Lewandowski dołącza do Bedoesa i Łatwoganga! Zebrali miliony na chore dzieci

Bedoes oraz jedenastoletnia Maja Mecan stworzyli piosenkę „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, inicjując w ten sposób wielką kampanię wspierającą fundację Cancer Fighters.

17 kwietnia znany twórca Łatwogang uruchomił dziewięciodniowy charytatywny stream, który zyskał ogromną popularność w sieci.

Do internetowej inicjatywy dołączyli między innymi Anna i Robert Lewandowscy, a kapitan naszej kadry narodowej wykonał wyjątkowy ruch.

Piosenka „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” wywołała gigantyczne poruszenie w polskich mediach społecznościowych. Raper Bedoes 2115 wspólnie z 11-letnią Mają Mecan oraz organizacją Cancer Fighters wypuścili utwór uruchamiający lawinę dobroczynności. Zaledwie kilka dni po premierze kawałka internetowy twórca Łatwogang zainaugurował nietypowy maraton. Youtuber postanowił przez dziewięć dób bez przerwy słuchać tego nagrania podczas transmisji na żywo, aby wesprzeć onkologicznie chore dzieci. Jego pomysł natychmiast przyciągnął uwagę znanych osobistości, w tym Roberta Lewandowskiego oraz jego żony Anny.

W czwartek po południu napastnik FC Barcelony i kapitan polskiej kadry połączył się z trwającym streamem. Zawodnik nie krył zachwytu nad całą inicjatywą i otwarcie chwalił zaangażowanie organizatorów. Piłkarz złożył jednocześnie konkretną obietnicę, zapowiadając, że powróci na platformę TikTok i nagra wideo do utworu Bedoesa i Mai, jeśli licznik zbiórki wskaże 10 milionów złotych. Gwiazdor publikował tam ostatnio materiały w lipcu 2025 roku, a wcześniej w maju 2022 roku, jednak internauci błyskawicznie zmotywowali go do ponownej aktywności.

Wymagany próg 10 milionów złotych udało się przekroczyć jeszcze tej samej nocy, natomiast obecnie zgromadzona suma wynosi grubo ponad 13 milionów. Zgodnie ze słowami danymi podczas transmisji, w piątkowy poranek na oficjalnym profilu Lewandowskiego opublikowano obiecany materiał wideo.

Finał charytatywnego maratonu Łatwoganga zaplanowano na niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 16:00. Wydarzenie, które w szczytowych momentach śledzi na żywo ponad 150 tysięcy internautów, ma być kontynuowane specjalną licytacją gadżetów podarowanych przez zaproszonych gości. Wśród nich byli między innymi Doda, Bambi i Oki, Wojtek Gola, a w piątek specjalny koncert ma zagrać Szpaku. Na ten moment największej wpłaty na konto fundacji dokonał sam Bedoes, przelewając blisko 720 tysięcy złotych!