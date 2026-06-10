Piękna tenisistka w studiu Eurosportu. Jej odważna stylizacja wywołała poruszenie!

KH Bartosz Olszewski
2026-06-10 20:02

Eugenie Bouchard po raz kolejny przyciągnęła uwagę sportowego świata, choć tym razem nie za sprawą swoich zagrań. Kanadyjka pojawiła się podczas wielkoszlemowego turnieju Roland Garros jako ekspertka i komentatorka telewizyjna. Była finalistka Wimbledonu zachwyciła widzów swoją stylizacją, która natychmiast stała się hitem w mediach społecznościowych!

Genie Bouchard

i

Autor: Instagram/geniebouchard/ Archiwum prywatne Genie Bouchard

Dawna piąta rakieta świata, półfinalistka Roland Garros i finalistka Wimbledonu z 2014 roku pojawiła się w Paryżu w zupełnie innym charakterze. Eugenie Bouchard przyjęła zaproszenie od stacji Eurosport oraz TNT Sports i zajęła miejsce w studiu telewizyjnym jako ekspertka podczas finałowych meczów. Kanadyjka świetnie poradziła sobie z analizą wydarzeń na korcie, co spotkało się z dużym uznaniem widzów. Zdecydowanie największe zainteresowanie wywołał jednak sam ubiór byłej zawodniczki!

Rozczulająca niespodzianka dla Mai Chwalińskiej pod studiem TVN. Ten uroczy gest chwyta za serce

Genie Bouchard na Roland Garros i nie tylko
Galeria zdjęć 35

Eugenie Bouchard w odważnej kreacji w studiu TV na Roland Garros

Podczas najważniejszych spotkań paryskiego turnieju Kanadyjka zaprezentowała się przed kamerami w krótkiej, ciemnej sukience. Kreacja przypominała elegancką marynarkę i charakteryzowała się bardzo głębokim wycięciem z przodu. Była zawodniczka chętnie zapozowała do zdjęć w telewizyjnym studiu i opublikowała je na swoim koncie na Instagramie. Fotografie błyskawicznie obiegły internet i wywołały falę pozytywnych reakcji, a sympatycy masowo komplementowali jej zjawiskowy wygląd!

Chociaż profesjonalna kariera tenisowa Kanadyjki oficjalnie dobiegła końca po dość niespokojnym okresie, wciąż cieszy się ona ogromną rozpoznawalnością. Jej internetowe profile przyciągają tłumy, a na samym Instagramie śledzi ją ponad 2,2 miliona kibiców, co jest wynikiem porównywalnym z zasięgami Igi Świątek. Obecnie Bouchard rozwija swoją pasję w innej dyscyplinie z użyciem rakiety i startuje w zawodach pickleballa. W trakcie pracy w Paryżu ekspertka analizowała między innymi znakomite występy polskiej tenisistki Mai Chwalińskiej.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Roland Garros
tenis