Piękna tenisistka w studiu Eurosportu. Jej odważna stylizacja wywołała poruszenie!

Dawna piąta rakieta świata, półfinalistka Roland Garros i finalistka Wimbledonu z 2014 roku pojawiła się w Paryżu w zupełnie innym charakterze. Eugenie Bouchard przyjęła zaproszenie od stacji Eurosport oraz TNT Sports i zajęła miejsce w studiu telewizyjnym jako ekspertka podczas finałowych meczów. Kanadyjka świetnie poradziła sobie z analizą wydarzeń na korcie, co spotkało się z dużym uznaniem widzów. Zdecydowanie największe zainteresowanie wywołał jednak sam ubiór byłej zawodniczki!

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Eugenie Bouchard w odważnej kreacji w studiu TV na Roland Garros

Podczas najważniejszych spotkań paryskiego turnieju Kanadyjka zaprezentowała się przed kamerami w krótkiej, ciemnej sukience. Kreacja przypominała elegancką marynarkę i charakteryzowała się bardzo głębokim wycięciem z przodu. Była zawodniczka chętnie zapozowała do zdjęć w telewizyjnym studiu i opublikowała je na swoim koncie na Instagramie. Fotografie błyskawicznie obiegły internet i wywołały falę pozytywnych reakcji, a sympatycy masowo komplementowali jej zjawiskowy wygląd!

Chociaż profesjonalna kariera tenisowa Kanadyjki oficjalnie dobiegła końca po dość niespokojnym okresie, wciąż cieszy się ona ogromną rozpoznawalnością. Jej internetowe profile przyciągają tłumy, a na samym Instagramie śledzi ją ponad 2,2 miliona kibiców, co jest wynikiem porównywalnym z zasięgami Igi Świątek. Obecnie Bouchard rozwija swoją pasję w innej dyscyplinie z użyciem rakiety i startuje w zawodach pickleballa. W trakcie pracy w Paryżu ekspertka analizowała między innymi znakomite występy polskiej tenisistki Mai Chwalińskiej.