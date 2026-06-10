Bad Bunny spotkał się z papieżem! O czym mógł rozmawiać z Leonem XIV?

Niespodziewane spotkanie w Madrycie

Watykan potwierdził, Leon XIV i Bad Bunny spotkali się na krótko w poniedziałek, 8 czerwca 2026 w Madrycie. Nie opublikowano jednak jeszcze żadnych zdjęć ani nagrań z tego wydarzenia, co zapewne rozczaruje tych, którzy mieli nadzieję zobaczyć pierwszego papieża urodzonego w Stanach Zjednoczonych obok supergwiazdy muzyki latynoskiej. Rzecznik Watykanu zaznaczył, że Leon XIV spotkał się z artystą w obecności jego rodziny i innych osób. Nie wiadomo, o czym rozmawiali, ale media zauważają, że mają sporo wspólnego. Duchowny i artysta dzielą niepokój związany z nagonką na imigrację w Stanach Zjednoczonych i obaj byli obiektem krytyki ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Przypominamy, że jeszcze niedawno Bad Bunny mierzył się z nagonką ze strony prezydenta USA i jego zwolenników, gdy złożył hołd mniejszości latynoskiej na występie podczas Super Bowl 2026.

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Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

Leon XIV i Bad Bunny przyciągnęli tłumy w Hiszpanii

Skąd w ogóle pomysł na to spotkanie? Bad Bunny przebywał w stolicy Hiszpanii w tym samym czasie co papież. Spotkanie Leona XIV z młodzieżą w Madrycie zbiegło się w czasie z koncertem muzyka. Portorykańczyk zagrał aż 10 koncertów na stadionie Riyadh Air Metropolitano Stadium w ramach trasy Debí Tirar Más Fotos World Tour. Papież żartował nawet, że na pewno wiele osób wybierze koncert zamiast spotkania z nim.

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Bad Bunny w Polsce

Bad Bunny już wkrótce zagra w Polsce. Będzie to pierwszy koncert w naszym kraju. Jego występ odbędzie się już 14 lipca 2026 roku. Portorykański artysta, który kilka miesięcy temu wygrał nagrodę Grammy za Album roku, zagra na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.