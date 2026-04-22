Polski YouTuber pomaga dzieciom z rakiem. Zebrał już ponad 3,5 miliona złotych!

Łatwogang zbiera pieniądze dla chorych dzieci

Łatwogang to influencer, który znany jest z zaskakujących i ekstremalnych pomysłów. Nie zawsze są żartem albo próbą popisówki. Jak pokazuje jego aktualny projekt, czasem jego działania mogą być bardzo, ale to bardzo pomocne. Znany influencer zainspirował się piosenką, którą wypuścił Bedoes 2115 w duecie z dziewczynką chorą na raka. Łatwogang wymyślił, że rozpocznie livestream, podczas którego będzie zbierał pieniądze na leczenie dzieci z nowotworem. Stream ma trwać aż 9 dni, a celem influencera było 500 tysięcy złotych. Pomysłem zainteresował się sam Bedoes 2115, który powiedział, że jeśli Łatwogang zbierze 500 tysięcy zlotych, to wytatuuje sobie wzór wybrany przez widzów. Ten cel został już jednak osiągnięty dawno temu. Aktualnie na liczniku można zobaczyć już ponad 3,7 miliona złotych!

BEDOES DISS NA RAKA W RADIU ESKA 1

Diss na raka hitem sieci

Bedoes 2115 niedawno zapowiedział, że wydaje ważny dla niego diss. Szybko się okazało, że wcale nie chodzi o żaden konflikt z innym raperem. Artysta połączył siły z Fundacją Cancer Fighters i razem z Mają Mecan, dziewczynką chorującą na nowotrów, nagrał "diss na raka". Utwór szybko stał się hitem w sieci i nie ma wątpliwości, że wiele osób zaangażowało się w pomoc dla dzieci.

"Ciągle tutaj jestеm. Myślałeś, że mnie masz? Ciąglе tutaj jestem. Śmiejemy Ci się w twarz. Ciągle tutaj jestem. I się nigdzie nie wybieram. Ciągle tutaj jestem. Maja, dawaj tego pozera" - słyszymy w piosence "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

