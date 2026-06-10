Oszustwo w Sztumie. 50-latek stracił 250 tysięcy złotych

Sztum: Stracił 250 tysięcy złotych. Oszuści obiecali zyski z inwestycji

Historia oszustwa rozpoczęła się 25 maja 2026 roku, kiedy do 50-letniego mieszkańca Sztumu odezwał się rzekomy doradca finansowy. Mężczyzna przedstawił ofertę błyskawicznego zarobku na platformie internetowej, obiecując wysokie zyski z inwestycji w obligacje. Niczego niepodejrzewający 50-latek, skuszony wizją pomnożenia oszczędności, przygotował i przekazał w kopercie aż 250 tysięcy złotych kurierowi, który osobiście zgłosił się po gotówkę. Chociaż specjalna aplikacja pokazywała mu rzekome rosnące zyski, po pewnym czasie mężczyzna zrozumiał, że padł ofiarą perfidnego oszustwa i niezwłocznie zgłosił sprawę na policję.

Zatrzymanie „odbieraka” w Sztumie. 23-latek wpadł na gorącym uczynku

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, którzy rozpoczęli intensywne działania operacyjne w celu namierzenia sprawców. Ich praca przyniosła efekt 3 czerwca 2026 roku, kiedy to zorganizowali zasadzkę na terenie miasta. Właśnie wtedy zatrzymano 23-latka, który przyjechał, by odebrać od pokrzywdzonego 50-latka kolejne 150 tysięcy złotych. Mężczyzna, podejrzewany o pełnienie w szajce roli tak zwanego „odbieraka”, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odbieranie gotówki, został przewieziony prosto do policyjnego aresztu.

Tymczasowy areszt dla oszusta. 23-latkowi grozi 8 lat więzienia

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 23-latkowi zarzutu udziału w oszustwie. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Kwidzynie podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie, gdzie będzie czekał na dalszy przebieg postępowania karnego. Zgodnie z Kodeksem karnym, za przestępstwo oszustwa o tak dużej wartości grozi mu kara pozbawienia wolności na okres nawet do 8 lat.

Źródło: Policja.pl