Francys Barraza Sudnicka po latach. Jak teraz wygląda polsko-wenezuelska królowa piękności? [ZDJĘCIA]

Francys Barraza Sudnicka: polsko-wenezuelska miss

Francys Mayela Barraza Sudnicka urodziła się w 1978 roku w Wenezueli. Jej rodzina miała polskie korzenie i gdy ona miała 2 lata, przeniosła się do Polski. Powodem była przede wszystkim trudna sytuacja społeczno-polityczna w Wenezueli. W 2003 roku Francys wróciła do ojczyzny, aby wziąć udział w konkursie Miss Venezuela. Był to ogromny prestiż, ponieważ konkursy piękności są ważną częścią wenezuelskiej kultury. Choć nie zdobyła korony, znalazła się w najlepszej dziesiątce. Później kontynuowała karierę miss w Polsce. W 2005 roku została IV Wicemiss Polonia i kilka miesięcy później reprezentowała nasz kraj na Miss Universe. Była typowana jako jedna z faworytek do zwycięstwa, ale ostatecznie nawet nie zakwalifikowała się do podstawowego top, co było ogromnym szokiem. Po porażce na Miss Universe poleciała na inny konkurs międzynarodowy - Miss Earth. Tam jako reprezentantka Polski znalazła się w pierwszej ósemce.

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Francys Barraza Sudnicka zakochała się w "Tańcu z gwiazdami"

Francys Barraza Sudnicka była uczestniczką 9. edycji programu "Taniec z gwiazdami" w TVN. Jej partnerem był tancerz Łukasz Czarnecki. Odpadli już w piątym odcinku, ale wygrali coś ważniejszego: miłość. Sudnicka i Czarnecki byli parą przez wiele lat i doczekali się córeczki. Wiadomo, że już nie są razem. Pierwsze spekulacje o ich rozstaniu pojawiły się w 2019 roku, a Łukasz jest już w kolejnym związku małżeńskim.

Jak teraz wygląda Francys Barraza Sudnicka?

Francys Barraza Sudnicka ma aktualnie 47 lat. Od dawna trudno zobaczyć ją na ściankach. Zrezygnowała z show-biznesu, aby skupić się na innych rzeczach. Jest dyrektor konkursu Miss Earth Poland, który deleguje reprezentantki naszego kraju na konkurs Miss Earth, w którym kiedyś sama brała udział. Sporadycznie pojawia się w mediach publicznym. Niedawno była gościem "Pytania na śniadanie". Jak teraz wygląda? Aktualne zdjęcia znajdziecie w galerii.