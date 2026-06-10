Zatrzymanie w Przysiekach. 47-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Rutynowa kontrola drogowa w Przysiekach zakończona zatrzymaniem

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach maja, kiedy to patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prowadził działania w miejscowości Przysieki. Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego Volkswagena. Podczas weryfikacji danych personalnych 47-letniego mieszkańca Krosna w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że jest on osobą poszukiwaną. Mężczyzna był ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, co natychmiast zmieniło charakter interwencji z rutynowej na zatrzymanie osoby ściganej międzynarodowym listem gończym.

Oszustwa w Austrii i decyzja sądu w Krośnie

Jak ustalili policjanci, międzynarodowy list gończy został wydany przez austriacki sąd. Mężczyzna był poszukiwany w związku z podejrzeniem o popełnienie oszustw na terenie Austrii jeszcze w 2023 roku. Po zatrzymaniu 47-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Krośnie podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania miejsca pobytu i kraju do czasu dalszych decyzji w jego sprawie.

To nie pierwsze zatrzymanie poszukiwanego ENA w powiecie jasielskim

Zatrzymanie 47-latka to kolejny sukces policjantów z powiatu jasielskiego w ostatnim czasie, jeśli chodzi o osoby poszukiwane na arenie międzynarodowej. Warto przypomnieć, że pod koniec marca 2026 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie zatrzymali innego mężczyznę. Był on również poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, jednak w jego przypadku nakaz wydał niemiecki sąd. Tamta sprawa dotyczyła poważnych przestępstw na tle seksualnym, co pokazuje skuteczność lokalnych jednostek policji w wyłapywaniu osób ściganych za różnego rodzaju czyny.

Źródło: Policja.pl