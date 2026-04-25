Edyta Pazura zszokowała męża. Zgoliła włosy u Łatwoganga na oczach widzów

Miliony na chore dzieci. Łatwogang bije rekordy w sieci

Patryk "Łatwogang" Garkowski od 17 kwietnia nieprzerwanie nadaje na żywo w serwisie YouTube, a w jego domu nieustannie goszczą nowe osoby. Znane osobistości tłumnie odwiedzają influencera. Dzielą się opowieściami, muzykują, żartują i prowadzą rozmowy. Zasadniczym założeniem inicjatywy jest zgromadzenie środków dla Fundacji Cancer Fighters, aby wspomóc dzieci zmagające się z chorobami nowotworowymi.

Przedsięwzięcie błyskawicznie wykroczyło poza pierwotne plany. Z zakładanych na starcie 500 tysięcy złotych zrobiły się potężne sumy, a do charytatywnego maratonu dołączają kolejni reprezentanci świata sportu, muzyki i twórcy internetowi. W tym gronie znalazł się także Robert Lewandowski, który wsparł akcję, przekazując przedmioty na licytacje. Transmisja przerodziła się w prawdziwy hit internetu - śledzą ją setki tysięcy internautów, a wpłaty od widzów napływają bez przerwy, dzień i noc. W zbiórkę włączają się gwiazdy, które na żywo podejmują się różnorodnych zadań, motywując tym samym do kolejnych wpłat. My również zachęcamy do wsparcia akcji!

Zobacz także: Łatwogang uhonorował Łukasza Litewkę podczas transmisji na żywo. Jeszcze wczoraj rozmawiali przez telefon

Całe przedsięwzięcie służy jednemu celowi: niesieniu konkretnego wsparcia chorym najmłodszym. Za sprawą trwającego już blisko dziewięć dni maratonu zbiórkowego na koncie fundacji znalazły się dziesiątki milionów złotych, a licznik nie zatrzymuje się ani na chwilę.

Cezary Pazura i jego syn gośćmi u Łatwoganga

Po południu 25 kwietnia w mieszkaniu Patryka zjawił się Cezary Pazura. Wraz z nim przybył jego dorastający syn. Panowie podjęli temat trwającej zbiórki. Artysta zaśpiewał znaną piosenkę telegrafisty z serialu "13 posterunek", z kolei Antek zdradził, że w przyszłości planuje zostać lekarzem, aby nie tylko nieść pomoc ludziom, ale również osiągać wysokie zarobki. W trakcie transmisji chłopak korespondował z matką. W pewnej chwili poinformował wszystkich o bardzo istotnej deklaracji złożonej przez Edytę Pazurę.

Małżonka znanego aktora złożyła obietnicę, że w momencie, gdy na koncie zbiórki pojawi się kwota 50 milionów złotych, przyjdzie na stream Łatwoganga i ogoli się na łyso. Na realizację tego postanowienia nie trzeba było długo czekać. Gdy licznik nieznacznie przekroczył barierę 51 milionów złotych, twórca internetowy rozpoczął działanie.

Zobacz także: Julia Wieniawa na streamie u Łatwoganga! Całowała się z... Adamem Zdrójkowskim!

Edyta Pazura bez włosów. Roksana Węgiel dopinguje

Edyta Pazura odczuwała stres związany z utratą włosów, jednak mogła liczyć na gorące wsparcie ze strony bliskich. Wkrótce na streamie pojawili się również Roksana Węgiel z mężem, którzy gorąco kibicowali żonie aktora. Ostatecznie Łatwogang wziął w dłoń maszynkę i w mgnieniu oka głowa Edyty Pazury została ogolona do zera. Wbrew ewentualnym obawom, zaprezentowała się znakomicie! Cezary Pazura zapewniał ukochaną, że w każdej odsłonie wygląda pięknie, a miłych słów nie szczędziła również Roxie.

Na monitorze można było już przeczytać deklarację Katarzyny Nosowskiej, która również zobowiązała się do ogolenia głowy, jeśli darczyńcy wpłacą równe 55 milionów złotych (aktualnie celem głównym jest zebranie 100 milionów złotych!). Podczas gdy Edyta Pazura traciła włosy, wokalistka potwierdziła swoją obietnicę wiadomością SMS, którą żona aktora odczytała na głos. Nim jednak Katarzyna Nosowska "poszła pod nóż" ze swoimi włosami pożegnał się Kevin Mglej. Osobiście ogoliła go jego ukochana małżonka Roksana Węgiel.

Warto dodać, że nieco wcześniej na podobny krok na kanale Łatwoganga zdecydowała się Julia Kuczyńska, szerzej znana jako Maffashion.

Zobacz więcej zdjęć. Odchudzona Dominika Tajner odsłoniła szczuplutki brzuch! Inne gwiazdy też zrzuciły fatałaszki

SE_Edyta Pazura z dekoltem do pasa i Rafał Królikowski z wąsem! Gwiazd było dużo więcej

