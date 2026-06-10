Pogrzeb Piotra Klimczaka. Rodzina przekazała ostatnią prośbę zmarłego

Nie żyje Piotr Klimczak. Restaurator zmarł w wieku 41 lat

Piotr Klimczak, znany warszawski restaurator i współtwórca JOEL Sharing Concept, zmarł w nocy z 4 na 5 czerwca w wieku zaledwie 41 lat. Tragiczna informacja została podana przez jego żonę, Brygidę Naumowicz-Klimczak, która w mediach społecznościowych opublikowała wzruszające słowa pożegnania, dołączając do nich uśmiechnięte zdjęcie męża.

Dziś w nocy odszedł nasz ukochany Piotr. Był otoczony miłością bliskich. Spoczywaj w pokoju najdroższy. Kocham Cię na zawsze - napisała na Instagramie.

Śmierć Piotra Klimczaka wywołała ogromne poruszenie w polskim show-biznesie. Mężczyzna, ceniony w swoim środowisku, przyjaźnił się z wieloma osobistościami. Odszedł zaledwie kilka dni przed trzecią rocznicą ślubu. Z tej okazji Brygida Naumowicz-Klimczak podzieliła się na Instagramie czarno-białymi fotografiami z ich wyjątkowego dnia, publikując rozdzierający serce wpis. Opisała w nim łączące ich uczucie i ostatnie, pełne bliskości tygodnie.

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Pogrzeb Piotra Klimczaka. Znamy szczegóły i wyjątkową prośbę zmarłego

Piotr Klimczak zmagał się z ciężką dolegliwością. W sierpniu ubiegłego roku podzielił się tragiczną diagnozą – nowotwór trzustki. Mężczyzna zdradził wtedy, że choroba zaatakowała nagle, dając początkowo jedynie objawy ze strony układu pokarmowego.

Ostatnie tygodnie były trudne, ale jednocześnie pełne czułości i prawdy. W tych dniach, gdy liczyła się tylko nasza bliskość, pokazałeś mi, czym jest prawdziwa miłość. Bez udawania, bez ochrony – po prostu Ty i ja. Zapytałeś mnie: "Czy umówisz się ze mną na buziaczka i maliny?" Umawiam się. Zawsze - napisała Brygida.

Niedługo po publikacji wzruszającego pożegnania wdowa przekazała informacje organizacyjne dotyczące pochówku. Ostatnie pożegnanie Piotra Klimczaka zaplanowano na 15 czerwca w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:30 w Domu Pogrzebowym Służew. Następnie kondukt wyruszy w stronę Cmentarza Wilanowskiego, gdzie spocznie zmarły.

Brygida Naumowicz-Klimczak przekazała również niezwykłą prośbę. Ostatnią wolą zmarłego było to, aby żałobnicy wybrali na uroczystość stroje eleganckie, jednak nie w pełni czarne.

Zgodnie z wolą Piotra prosimy o strój elegancki, jednak nie w pełni czarny. Piotr kochał kwiaty, więc będą one mile widziane - dodała Naumowicz-Klimczak.

Dodatkowo najbliższa rodzina poprosiła uczestników pogrzebu o zrezygnowanie z osobistego składania kondolencji.

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