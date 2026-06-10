Reprezentacja Ukrainy zrezygnuje z polskich stadionów? Kijów negocjuje z Niemcami w cieniu sporu o UPA

Ukraina poważnie rozważa organizację swoich domowych meczów piłkarskich na terytorium Niemiec.

Od wybuchu wojny to Polska pełniła dla Ukraińców rolę głównego gospodarza, jednak ten stan rzeczy ma się wkrótce zmienić.

Według doniesień negocjacje z Niemcami są na zaawansowanym etapie, a wpływ na ostateczną decyzję ma m.in. trwający spór o UPA.

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Reprezentacja Ukrainy wybierze Niemcy? Napięte relacje Polski z Kijowem a piłkarskie mecze

Od lutego 2022 roku Polska stanowiła główne zaplecze sportowe dla Ukrainy. Podczas wojny zdecydowana większość spotkań ukraińskiej kadry odbywa się na naszych arenach. Sytuacja zmieniła się przy okazji marcowych baraży do mistrzostw świata, które z powodu konfliktu interesów rozegrano w Hiszpanii. Obecnie wszystko wskazuje na to, że organizacja meczów reprezentacji Ukrainy nad Wisłą przejdzie do historii.

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Ukraińskie media otwarcie mówią o przeniesieniu spotkań kadry narodowej na niemieckie stadiony. Działacze chwalą tamtejszą infrastrukturę i zwracają uwagę na liczną diasporę żyjącą obecnie za Odrą. Komentatorzy są zgodni, że ta decyzja wiąże się bezpośrednio z wyraźnym ochłodzeniem dyplomatycznych relacji między Warszawą a Kijowem, szczególnie w świetle narastającego sporu o UPA.

Jednym z najnowszych dowodów napięć jest nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA, co wywołało w naszym kraju falę głośnej krytyki. Należy przy tym pamiętać, że ukraińscy piłkarze grali już na niemieckich obiektach, gdyż mecz eliminacji do Euro 2024 przeciwko Włochom zorganizowano w Leverkusen, a później ta kadra zagrała także w Norymberdze. Wszystko wskazuje na to, że jesienne starcia Ligi Narodów z Irlandią Północną, Węgrami oraz Gruzją odbędą się w Niemczech, jednak wciąż brakuje oficjalnego potwierdzenia tej decyzji.

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