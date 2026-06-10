Filip Chajzer wije nowe gniazdko w Krakowie. Młodziutka narzeczona właśnie się do niego wprowadziła

Filip Chajzer uciekł do Krakowa i odnalazł wiarę

Mający za sobą głośne skandale 41-letni Filip Chajzer zapragnął całkowicie zreorganizować swoją codzienność. Rozwiązania swoich życiowych kłopotów były gwiazdor TVN szukał w religii. O swoim nawróceniu mówi dziś otwarcie, a w ubiegły weekend sformalizował ten etap poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania. Równie istotną nowością w jego funkcjonowaniu okazała się całkowita zmiana miejsca stałego zamieszkania.

Kilka miesięcy temu prezenter przeniósł się do Krakowa. Na początku wynajmował lokum w granicach malowniczego Kazimierza. Stolica Małopolski spodobała mu się tak mocno, że zdecydował się na zakup własnej nieruchomości. W wywiadzie udzielonym magazynowi „Viva!" zdradził, że uwielbia spacery z psem po podgórskim Parku Bednarskiego. To właśnie w tej konkretnej okolicy postanowił ostatecznie osiąść.

"Od pierwszego wejścia przez te drzwi powiedziałem: "Panie Boże, błagam, spraw, żeby to było moje mieszkanie" - tak mówił o swoim wymarzonym "M".

Aktualnie w nabytym lokalu trwają gruntowne prace remontowe, które gospodarz chętnie relacjonuje na swoim instagramowym profilu. Obserwatorzy doradzali mu już w kwestii doboru kanapy oraz odpowiedniej podłogi. Wiele wskazuje na to, że pracujący od niedawna w zespole „Halo, tu Polsat" dziennikarz nie szykuje tego gniazdka tylko dla własnej wygody. Ostatnio u jego boku zaczęła regularnie pojawiać się tajemnicza Blanka.

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Związek Filipa Chajzera wkracza na kolejny etap. Prezenter zamieszkał z młodą Blanką

Prezenter spotkał swoją obecną wybrankę w jednym z warszawskich studiów, kiedy nagrywał własny podcast. Świeża relacja wywołała ogromne poruszenie, głównie ze względu na przepaść metrykalną między partnerami. Syn 72-letniego Zygmunta Chajzera w tym roku świętuje swoje 42. urodziny, podczas gdy Blanka nie skończyła jeszcze dwudziestu lat. Spotykają się od kilku miesięcy, jednak zdążyli już sformalizować związek zaręczynami.

Teraz zakochani podjęli kolejną poważną decyzję. Jak donosi serwis Pudelek, młodziutka partnerka postanowiła pójść w ślady narzeczonego i definitywnie zamieniła Warszawę na Kraków. Z informacji portalu wynika, że kilka dni temu 19-latka na dobre wprowadziła się do mieszkania Filipa Chajzera.

Kilka dni temu Bianka przeprowadziła się do Krakowa, gdzie od pewnego czasu mieszka Filip - przekazała osoba z otoczenia pary.

Niedawne bierzmowanie celebryty wywołało falę spekulacji wśród jego obserwatorów, którzy uznali to za jasny sygnał zbliżającego się wesela. Podobno sami zainteresowani dyskutują już na ten temat, jednak dziewczyna na razie wyraźnie chłodzi entuzjazm narzeczonego i każe mu poczekać na małżeństwo.

W ich rozmowach coraz częściej pojawia się temat ślubu - w końcu są już zaręczeni - jednak Bianka na razie studzi jego zapędy w tej kwestii - twierdzi tajemnicy informator.

Czy Blanka i Filip Chajzer pogodzili się z matką 19-latki?

Na samym początku krewni młodej kobiety nie akceptowali jej nowego partnera. Kilka tygodni temu matka 19-latki wtargnęła nawet na spotkanie autorskie dziennikarza, głośno zarzucając mu przy zgromadzonym tłumie izolowanie córki od rodziny. Z kolei 41-latek uparcie twierdzi, że w tej relacji nie ma niczego niestosownego.

To nie jest to, co mówiła ta pani. Wiem, że ma stały kontakt z Bianką, ale nie chcę wchodzić w sytuację rodzinną, bo też nie muszę jej znać, tak? Nie chciałbym o niej opowiadać - mówił w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.

Z informacji przekazanych przez serwis Pudelek wynika, że tuż przed wyprowadzką młoda narzeczona próbowała zażegnać konflikt z matką. Niestety, kobieta podobno wciąż przygląda się relacji swojej córki z potężną dawką uzasadnionych obaw.

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