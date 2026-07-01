Zara Larsson i jej największe hity. Tak wyglądał DEBIUT gwiazdy tegorocznego Open'er Festival

Spis treści
Zara Larsson bez wątpienia należy do największych gwiazd muzyki, które uświetnią Open'er Festival 2026 w Gdyni-Kosakowie. Szwedzka piosenkarka ma w dorobku niezliczone hity, dzięki którym podbiła radiostacje na całym świecie, a jej dynamiczne występy na żywo elektryzują publiczność na największych festiwalach i arenach. Jak jednak wyglądał jej muzyczny debiut? Zaczynała jako wczesna nastolatka.
Open'er Festival 2026. Zara Larsson zagra 1 lipca
Piosenkarka zaśpiewa już pierwszego dnia tegorocznej edycji festiwalu, czyli w środę, 1 lipca. Fani będą się bawić na żywo do jej największych przebojów, ale to nie wszystko. Występ Szwedki będzie można zobaczyć także potem w telewizji, która ponownie wyemituje wybrane występy z Open'er Festivalu.
Tak wyglądał jej debiut, miała jedenaście lat
W przeciwieństwie do wielu szwedzkich sław, Zara Larsson nie rozpoczęła kariery od programu "Idol". Jedenastoletnia wówczas wokalistka w 2008 roku wystartowała w "Talang", czyli krajowej wersji formatu "Mam Talent". Dotarła tam do samego finału, gdzie brawurowym wykonaniem "My heart will go on" z repertuaru Celine Dion wyśpiewała sobie wygraną w postaci 500 tysięcy koron szwedzkich. Kolejnym przełomem była debiutancka EPka. Pierwszy minialbum artystki pt. "Introducing", promowany przez utwór "Uncover", w 2013 roku pokrył się trzykrotną platyną.
Zara Larsson - największe przeboje
Do hitów, z których znana jest szwedzka gwiazda popu, należą piosenki, które być może wykona ona w ramach swojej setlisty na Open'er Festivalu.
- "Midnight Sun"
- "Can't Tame Her"
- "She Did It Again"
- "I Would Like" / "Sundown"
- "Hot & Sexy"
- "Ain't My Fault"
- "Pretty Ugly"
- "Stateside"
- "Eurosummer"
- "Never Forget You"
- "Wow"
- "Ruin My Life"
- "Uncover"
- "Blue Moon"
- "Crush"
- "Lush Life"
- "Symphony"
- "Midnight Sun"