Zara Larsson i jej największe hity. Tak wyglądał DEBIUT gwiazdy tegorocznego Open'er Festival

Zara Larsson bez wątpienia należy do największych gwiazd muzyki, które uświetnią Open'er Festival 2026 w Gdyni-Kosakowie. Szwedzka piosenkarka ma w dorobku niezliczone hity, dzięki którym podbiła radiostacje na całym świecie, a jej dynamiczne występy na żywo elektryzują publiczność na największych festiwalach i arenach. Jak jednak wyglądał jej muzyczny debiut? Zaczynała jako wczesna nastolatka.

Open'er Festival 2026. Zara Larsson zagra 1 lipca

Piosenkarka zaśpiewa już pierwszego dnia tegorocznej edycji festiwalu, czyli w środę, 1 lipca. Fani będą się bawić na żywo do jej największych przebojów, ale to nie wszystko. Występ Szwedki będzie można zobaczyć także potem w telewizji, która ponownie wyemituje wybrane występy z Open'er Festivalu.

Tak wyglądał jej debiut, miała jedenaście lat

W przeciwieństwie do wielu szwedzkich sław, Zara Larsson nie rozpoczęła kariery od programu "Idol". Jedenastoletnia wówczas wokalistka w 2008 roku wystartowała w "Talang", czyli krajowej wersji formatu "Mam Talent". Dotarła tam do samego finału, gdzie brawurowym wykonaniem "My heart will go on" z repertuaru Celine Dion wyśpiewała sobie wygraną w postaci 500 tysięcy koron szwedzkich. Kolejnym przełomem była debiutancka EPka. Pierwszy minialbum artystki pt. "Introducing", promowany przez utwór "Uncover", w 2013 roku pokrył się trzykrotną platyną.

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Zara Larsson - największe przeboje

Do hitów, z których znana jest szwedzka gwiazda popu, należą piosenki, które być może wykona ona w ramach swojej setlisty na Open'er Festivalu.

"Midnight Sun"

"Can't Tame Her"

"She Did It Again"

"I Would Like" / "Sundown"

"Hot & Sexy"

"Ain't My Fault"

"Pretty Ugly"

"Stateside"

"Eurosummer"

"Never Forget You"

"Wow"

"Ruin My Life"

"Uncover"

"Blue Moon"

"Crush"

"Lush Life"

"Symphony"

"Midnight Sun"

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