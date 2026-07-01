Zara Larsson i jej największe hity. Tak wyglądał DEBIUT gwiazdy tegorocznego Open'er Festival

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-01 15:48

Zara Larsson bez wątpienia należy do największych gwiazd muzyki, które uświetnią Open'er Festival 2026 w Gdyni-Kosakowie. Szwedzka piosenkarka ma w dorobku niezliczone hity, dzięki którym podbiła radiostacje na całym świecie. Jak jednak wyglądał jej muzyczny debiut? Nie każdy wie, że zaczynała jako dziewczynka w talent show.

Zara Larsson
Autor: Shutterstock

Zara Larsson bez wątpienia należy do największych gwiazd muzyki, które uświetnią Open'er Festival 2026 w Gdyni-Kosakowie. Szwedzka piosenkarka ma w dorobku niezliczone hity, dzięki którym podbiła radiostacje na całym świecie, a jej dynamiczne występy na żywo elektryzują publiczność na największych festiwalach i arenach. Jak jednak wyglądał jej muzyczny debiut? Zaczynała jako wczesna nastolatka.

Open'er Festival 2026. Zara Larsson zagra 1 lipca

Piosenkarka zaśpiewa już pierwszego dnia tegorocznej edycji festiwalu, czyli w środę, 1 lipca. Fani będą się bawić na żywo do jej największych przebojów, ale to nie wszystko. Występ Szwedki będzie można zobaczyć także potem w telewizji, która ponownie wyemituje wybrane występy z Open'er Festivalu.

Polecany artykuł:

Zagrają na Open'er Festival 2026, do niektórych krajów mają zakaz wjazdu. Kim s…

Tak wyglądał jej debiut, miała jedenaście lat

W przeciwieństwie do wielu szwedzkich sław, Zara Larsson nie rozpoczęła kariery od programu "Idol". Jedenastoletnia wówczas wokalistka w 2008 roku wystartowała w "Talang", czyli krajowej wersji formatu "Mam Talent". Dotarła tam do samego finału, gdzie brawurowym wykonaniem "My heart will go on" z repertuaru Celine Dion wyśpiewała sobie wygraną w postaci 500 tysięcy koron szwedzkich. Kolejnym przełomem była debiutancka EPka. Pierwszy minialbum artystki pt. "Introducing", promowany przez utwór "Uncover", w 2013 roku pokrył się trzykrotną platyną.

Polecany artykuł:

Kim jest Addison Rae? Gwiazda Open'er Festivalu 2026 z TikToka trafiła na najwi…
Open'er Festival 2026
Galeria zdjęć 55

Zara Larsson - największe przeboje

Do hitów, z których znana jest szwedzka gwiazda popu, należą piosenki, które być może wykona ona w ramach swojej setlisty na Open'er Festivalu.

  • "Midnight Sun"
  • "Can't Tame Her"
  • "She Did It Again"
  • "I Would Like" / "Sundown"
  • "Hot & Sexy"
  • "Ain't My Fault"
  • "Pretty Ugly"
  • "Stateside"
  • "Eurosummer"
  • "Never Forget You"
  • "Wow"
  • "Ruin My Life"
  • "Uncover"
  • "Blue Moon"
  • "Crush"
  • "Lush Life"
  • "Symphony"
  • "Midnight Sun"
Sonda
Lubisz letnie festiwale muzyczne?
Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal
Zara Larsson
Open'er Festival
Open'er